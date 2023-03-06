Amor de carnaval: internautas ajudam a localizar capixaba filmada em bloco

Capixaba Julia Cardoso viraliza nas redes sociais ao ser "procurada" após bloco de carnaval Crédito: TikTok/@arturfigueiro

Você já olhou para alguém e sentiu que sua vida poderia mudar a partir daquele momento? Como se o impacto de um possível amor fosse tão grande que não teria como esquecer aquela pessoa. Foi assim que o jovem Artur Figueiró (21) disse se sentir ao avistar a desinibida Julia Cardoso (22) durante um bloco de carnaval, no Rio de Janeiro, neste ano.

O "encontro" na folia foi rápido. Afinal, o carioca, que curtia o carnaval com os pais, gravava um vídeo da passagem de um bloco de Santa Teresa (RJ) quando a capixaba surgiu na tela dando um grande sorriso e saindo na sequência atrás da bateria, que descia a ladeira. Foi o suficiente para encantar o rapaz que, sem conseguir esquecê-la, iniciou uma campanha nas redes sociais em busca da moça.

"Esse foi o sorriso mais lindo que já vi. Por favor, me ajudem", dizia a legenda do vídeo do momento do encontro postado no TikTok. As imagens renderam mais de 470 mil visualizações e 11 mil curtidas só nesta plataforma, sem contar no Twitter e Instagram onde também viralizou.

O importante é que as "manas CSI" ajudaram e a mensagem chegou a quem importava. Os detalhes e o pós você fica sabendo aqui em HZ, que conversou com os "pombinhos".

O ENCONTRO E A INTERNET

Acompanhado dos pais, o carioca Artur foi aproveitar a terça-feira (21) de Carnaval no bloco Carmelitas, em Santa Teresa. Em meio à multidão, já quase na dispersão do bloco, ele resolveu fazer alguns vídeos para publicar em seu perfil no Instagram.

Quando apertou para gravar, filmou a Julia, que estava fazendo pose para o vídeo. Artur até tentou procurar por ela, mas acabou não a encontrando pessoalmente. Daí, surgiu a ideia de publicar a filmagem nas redes sociais.

"Eu vi aquela multidão descendo e falei 'vou gravar uns stories'. Quando eu puxei o telefone, quem aparece na minha frente? Julia. (...) Salvei os stories e tentei encontrar ela de qualquer forma, com o celular na mão, mas não consegui porque era muita gente. Mas falei: 'sorte que eu gravei o story, talvez jogando no Twitter eu consigo achá-la'", explica Artur.

No Twitter, ele apostou na frase: "Alguém me ajuda a achar essa moça, por favor. Ela foi covarde. Covardemente roubou meu coração com esse sorriso". Mas parece que não surtiu o efeito rápido que esperava.

Com o incentivo de uma amiga, ele aumentou o campo de busca para o TikTok e se assustou com o alcance da publicação e a velocidade com que a "turma CSI" localizou a capixaba. "Uma amiga insistiu para eu botar o vídeo no TikTok. Eu acabei botando e foi muito rápido. Em menos de uma hora, acharam [a Julia]", contou o carioca.

BRINCADEIRA DESPRETENSIOSA

Julia, que estava no Rio desde o começo do mês de fevereiro e tinha ido para o bloco acompanhada de outros seis amigos, disse que não foi proposital. Ela viu que alguém estava com o celular apontado para ela e resolveu fazer uma pose só pela brincadeira. Depois de ser gravada, seguiu o fluxo e continuou descendo a ladeira, com os amigos.

"Eu não vi quem estava atrás da câmera. Eu vi que tinha uma câmera, basicamente, na minha cara e que eu apareceria da forma que fosse. Então, ou eu fazia cara de paisagem que nem todo mundo ou fazia uma graça. Eu estava na 'vibe' carnavalesca e fiz uma graça (risos). E eu não parei para ver a reação da pessoa, eu continuei descendo porque nós estávamos querendo ficar perto da bateria", contou ela, que morou mais de um ano na cidade enquanto cursava Medicina Veterinária, na Universidade Federal Rural do Rio.

A capixaba só encontrou o vídeo, no Twitter, naquela terça-feira à noite, quando já estava no ônibus a caminho do Espírito Santo. Ela acabou respondendo a postagem e os dois começaram a trocar mensagens. "A moça sou eu", respondeu ao tuíte.

A moça sou eu — Julia ✨ (@julia_cardoso8) February 22, 2023

REPERCUSSÃO NAS REDES

Nenhum dos dois imaginava a repercussão que o vídeo teria e se disseram surpresos com o envolvimento dos internautas, que pediram por mais detalhes.

"Estou surpresa porque eu não esperava. Quando eu fiz aquela aquela brincadeira, eu nem sabia que era um vídeo. E eu nunca também iria imaginar que a pessoa me colocaria na internet e que um monte de gente iria ver. Se você olhar os comentários, tem muita gente pedindo continuação, querendo mais. Mas eu também entendo que as coisas hoje em dia são muito assim, tudo muito fluido. Tudo pode bombar e acabar muito rápido nessa era que estamos vivendo. Mas foi muito surpreendente. Eu acho que a palavra é esta", disse Julia.

"Estou achando legal mas meio estranho de estar totalmente exposto. Tudo bem que, tendo conta nas redes sociais, estamos expostos. Mas, agora, parece que tem alguns olhos a mais", contou Artur.

Para acalmar a galera, Julia gravou um vídeo atualizando a história: “Para os ‘fanfiqueiros’ de plantão (expressão para quem tem hábito de criar histórias), ele me achou e estamos conversando”.

E O FINAL DA HISTÓRIA?

Os dois contaram que rolou até um convite para sair por parte do Artur e em formato de música. Mas, como Julia já não estava no Rio, desde a terça-feira, o encontro acabou não rolando (ainda).

"Nós começamos a conversar na terça-feira mesmo. Na Quarta-feira de Cinzas, ele me mandou uma música de um textinho que ele gravou e fez para mim, me chamando para sair. Um convite para um date", explicou Julia.

"Música sempre fez parte de mim, foi uma inspiração muito rápida que veio e, em algumas horas, as duas estrofes já estavam prontas. Mandei para ela a chamando para sair. Ela falou que aceitava, mas morava no Espírito Santo e que estava voltando para casa. Fiquei 'tristão'. Mas vamos ver se consigo dar um pulinho lá qualquer dia desses", disse Artur.

Quanto ao desenrolar da história, ainda não dá para saber se dessa trend surge um amor de Carnaval ou só fantasia. Enquanto o primeiro encontro oficial dos dois não vem, eles seguem se falando diariamente e se divertem com a repercussão dessa história que, com certeza, não será esquecida.