Rita Lee anuncia pré-venda de nova autobiografia, agora abordando sua doença

Rita Lee anuncia pré-venda de nova autobiografia sobre o câncer de pulmão Crédito: Instagram/@ritalee

Através das suas redes sociais, a cantora Rita Lee anunciou o lançamento do seu novo livro "Outra Biografia", na manhã desta terça-feira (7). O livro já está em pré-venda pela Globo Livros e será lançado oficialmente no dia 22 de maio. Em uma postagem em conjunto com a editora, ela compartilhou a capa e alguns trechos do livro e escreveu: "Surprise!".

Em um dos trechos separados para divulgação do livro, Rita escreve que não imaginava algo tão grandioso para sua vida quanto a despedida da persona Rita Lee de cima dos palcos.

"Quando decidi escrever Rita Lee: uma Autobiografia, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica", diz um dos trechos compartilhados.

No prefácio, é possível compreender a proposta do livro que aborda detalhes do tratamento contra o câncer, sem deixar de ser chocante, sutil e amoroso.

"Os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, ela não poupa detalhes de seu tratamento", diz o texto.

O jornalista Guilherme Samora finaliza o texto falando da coragem da artista em falar sobre o assunto. O estudioso também assinou o prefácio do primeiro livro biográfico de Rita, "Uma Biografia", lançado em 2016.

"Com franqueza e honestidade, Rita pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Ao nos entregar esse livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita! Phantom, março de 2023", escreveu.