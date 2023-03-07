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Novo casal

Marcus Buaiz e Isis Valverde assumem namoro para familiares mas não para os filhos, diz jornal

Antes de serem flagrados em Paris, os dois planejavam contar aos filhos de ambos sobre o novo relacionamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2023 às 11:55

Marcus Buaiz e Isis Valverde
Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Redes sociais
A notícia de que Marcus Buaiz e Isis Valverde estariam juntos movimentou as redes sociais após os dois serem flagrados juntos em Paris, no último domingo (5). E a relação está bastante séria. Segundo o portal Extra, os dois já assumiram o romance para os familiares mas ainda não tiveram tempo de conversar com os filhos sobre o novo relacionamento.
O empresário é pai de José Marcus (11) e João Francisco (9), frutos do relacionamento com a cantora Wanessa Camargo, que acabou em maio de 2022. A atriz é mãe do pequeno Rael (4), fruto do casamento com o modelo André Resende, que chegou ao fim em fevereiro do ano passado. 
Ainda segundo o portal, o romance começou após serem apresentados por amigos em comum, em São Paulo, mas o primeiro beijo só rolou mesmo em Paris. Durante o Carnaval 2023, de acordo com o Extra, os dois já trocavam mensagens mas tudo engrenou mesmo na Europa.

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