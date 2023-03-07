Marcus Buaiz e Isis Valverde assumem namoro para familiares mas não para os filhos, diz jornal

Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Redes sociais

A notícia de que Marcus Buaiz e Isis Valverde estariam juntos movimentou as redes sociais após os dois serem flagrados juntos em Paris, no último domingo (5). E a relação está bastante séria. Segundo o portal Extra, os dois já assumiram o romance para os familiares mas ainda não tiveram tempo de conversar com os filhos sobre o novo relacionamento.

O empresário é pai de José Marcus (11) e João Francisco (9), frutos do relacionamento com a cantora Wanessa Camargo, que acabou em maio de 2022. A atriz é mãe do pequeno Rael (4), fruto do casamento com o modelo André Resende, que chegou ao fim em fevereiro do ano passado.