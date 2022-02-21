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Leonel Ximenes

Ouvidor da Mulher da Câmara de Cachoeiro é... homem

Saiba por que nenhuma representante do sexo feminino foi escolhida para a função no Legislativo da Capital Secreta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 17:37

Públicado em 

21 fev 2022 às 17:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulinho Careca, o ouvidor: ele diz que quer empoderar as mulheres
Paulinho Careca (PSB), o ouvidor: ele diz que quer "empoderar" as mulheres Crédito: Câmara de Cachoeiro
Não, não é piada. Está acontecendo em Cachoeiro de Itapemirim, a cidade que já teve até uma torre que fazia chover. A Câmara Municipal da Capital Secreta acaba de eleger o ouvidor da Mulher da Casa para o ano de 2022: o escolhido é um homem, o combativo edil que atende pelo nome de Paulinho Careca (PSB).
Em favor do Legislativo cachoeirense e de Careca, uma informação necessária: dos 19 vereadores da Câmara, nenhum é mulher. Isso apesar de elas serem cerca de 51% dos 212 mil habitantes da cidade (IBGE Estimativa 2021).
Paulinho Careca, que realmente não tem culpa de o eleitor ter escolhido só homens para representá-lo, prometeu trabalhar pelas mulheres no Legislativo: “Fico muito honrado com a escolha do meu nome. Pretendemos cumprir nosso papel social de valorizar as liberdades individuais, a defesa da integridade e a dignidade das mulheres cachoeirenses”, enumerou o parlamentar, eleito por unanimidade pelos seus pares para a função.

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Em entrevista ao site da Câmara, o vereador socialista usa até um verbo da moda - “empoderar” - para mostrar que vai trabalhar pela causa feminina. “A ideia é acompanhar durante todo o ano o Calendário da Mulher, seja por meio de eventos ou campanhas educativas em redes sociais. O importante é darmos ênfase a essas datas, empoderando as mulheres e alertando a sociedade quanto à sua importância”, explicou.
O presidente da Casa, vereador Brás Zagotto (PV), por sua vez, afirmou ser a favor da ampliação na programação de atendimento da Ouvidoria da Mulher: “Acredito ser um suporte a mais para acabar ou, pelo menos, amenizar o ciclo de violência que muitas mulheres vivem e que acabam se tornando casos de feminicídio”.
Mulheres eleitoras de Cachoeiro, uni-vos! Porque nem sempre é dos carecas que vocês gostam mais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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