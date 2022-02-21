Ouvidor da Mulher da Câmara de Cachoeiro é... homem

Paulinho Careca (PSB), o ouvidor: ele diz que quer "empoderar" as mulheres Crédito: Câmara de Cachoeiro

Não, não é piada. Está acontecendo em Cachoeiro de Itapemirim , a cidade que já teve até uma torre que fazia chover. A Câmara Municipal da Capital Secreta acaba de eleger o ouvidor da Mulher da Casa para o ano de 2022: o escolhido é um homem, o combativo edil que atende pelo nome de Paulinho Careca (PSB).

Em favor do Legislativo cachoeirense e de Careca, uma informação necessária: dos 19 vereadores da Câmara, nenhum é mulher. Isso apesar de elas serem cerca de 51% dos 212 mil habitantes da cidade ( IBGE Estimativa 2021).

Paulinho Careca, que realmente não tem culpa de o eleitor ter escolhido só homens para representá-lo, prometeu trabalhar pelas mulheres no Legislativo: “Fico muito honrado com a escolha do meu nome. Pretendemos cumprir nosso papel social de valorizar as liberdades individuais, a defesa da integridade e a dignidade das mulheres cachoeirenses”, enumerou o parlamentar, eleito por unanimidade pelos seus pares para a função.

Em entrevista ao site da Câmara, o vereador socialista usa até um verbo da moda - “empoderar” - para mostrar que vai trabalhar pela causa feminina. “A ideia é acompanhar durante todo o ano o Calendário da Mulher, seja por meio de eventos ou campanhas educativas em redes sociais. O importante é darmos ênfase a essas datas, empoderando as mulheres e alertando a sociedade quanto à sua importância”, explicou.

O presidente da Casa, vereador Brás Zagotto (PV), por sua vez, afirmou ser a favor da ampliação na programação de atendimento da Ouvidoria da Mulher: “Acredito ser um suporte a mais para acabar ou, pelo menos, amenizar o ciclo de violência que muitas mulheres vivem e que acabam se tornando casos de feminicídio ”.