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Leonel Ximenes

Mulheres que salvam mulheres ganham homenagem inédita no ES

12 policiais civis, oito policiais militares e 11 guardas civis municipais serão homenageadas pelo combate à violência de gênero

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 02:09

Públicado em 

26 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uma das homenageadas é a delegada Cláudia Dematté (ao centro)
Uma das homenageadas é a delegada Cláudia Dematté (ao centro, com sua equipe) Crédito: Instagram
Nesta quinta-feira, 25 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, mas o ponto alto da celebração será nesta sexta (26), na Assembleia Legislativa, palco de uma homenagem inédita a policiais e guardas municipais que salvam mulheres da violência doméstica.
A sessão solene do Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher começa às 19h, na Assembleia Legislativa, promovida pelos deputados Carlos Von (Avante) e Danilo Bahiense (sem partido). A data, que valoriza as mulheres que atuam contra violência doméstica, é celebrada no dia 18 de novembro e passou a valer neste ano, após proposição de Bahiense.
Ao todo, serão homenageadas 12 policiais civis, oito policiais militares e 11 guardas civis municipais das cidades de Vitória, de Vila Velha e da Serra.
O Espírito Santo convive com tristes números de violência contra mulheres. Já ocorreram 30 feminicídios, de janeiro a outubro, contra 21 do mesmo período do ano passado: um aumento de 42,9% das ocorrências de crimes contra a vida desse gênero.

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“Lamentavelmente, vivemos numa sociedade machista, com inúmeros casos de violência e, certamente, se não fosse a ação preventiva dessas guardas e dessas policiais, o número seria muito pior”, afirma Bahiense, que é delegado aposentado.
"A instituição de um Dia Estadual para homenagear as profissionais de Segurança que atuam no combate à violência contra a mulher ressalta a importância da atuação das profissionais das forças de segurança nesse árduo e diário enfrentamento a esse tipo de violência que é inadmissível"
Delegada Cláudia Dematté - Chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil
Uma das homenageadas é a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, Cláudia Dematté. A unidade chefiada pela delegada já prendeu em flagrante, de janeiro a outubro deste ano, 1.413 agressores de mulheres, além de ter cumprido 362 mandados de prisão.
"Infelizmente, a violência contra a mulher é fruto de um machismo estruturado e estruturante na sociedade, e deve ser combatido com todo rigor. A atuação das profissionais da Segurança é muito importante nesse enfrentamento, sendo árduo, diário, humanizado, comprometido e integrado com todos os órgãos da rede de proteção", diz a delegada
Em breve, a Assembleia deverá contar com uma honraria dedicada somente às profissionais de segurança pública que atuam contra a violência doméstica. Isso porque está em tramitação a criação da medalha Delegada Zoraydes Izabel Duboc, proposta por Bahiense, para homenagear quem ajuda a diminuir este tipo de violência no Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Polícia Civil Violência Contra a Mulher Carlos Von Polícia Militar
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