Mulheres que salvam mulheres ganham homenagem inédita no ES

Nesta quinta-feira, 25 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, mas o ponto alto da celebração será nesta sexta (26), na Assembleia Legislativa
, palco de uma homenagem inédita a policiais e guardas municipais que salvam mulheres da violência doméstica.
A sessão solene do Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher começa às 19h, na Assembleia Legislativa, promovida pelos deputados Carlos Von (Avante) e Danilo Bahiense (sem partido). A data, que valoriza as mulheres que atuam contra violência doméstica, é celebrada no dia 18 de novembro e passou a valer neste ano, após proposição de Bahiense.
Ao todo, serão homenageadas 12 policiais civis, oito policiais militares e 11 guardas civis municipais das cidades de Vitória, de Vila Velha e da Serra.
O Espírito Santo convive com tristes números de violência contra mulheres. Já ocorreram 30 feminicídios
, de janeiro a outubro, contra 21 do mesmo período do ano passado: um aumento de 42,9% das ocorrências de crimes contra a vida desse gênero.
“Lamentavelmente, vivemos numa sociedade machista, com inúmeros casos de violência e, certamente, se não fosse a ação preventiva dessas guardas e dessas policiais, o número seria muito pior”, afirma Bahiense, que é delegado aposentado.
Uma das homenageadas é a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil
, Cláudia Dematté. A unidade chefiada pela delegada já prendeu em flagrante, de janeiro a outubro deste ano, 1.413 agressores de mulheres, além de ter cumprido 362 mandados de prisão.
"Infelizmente, a violência contra a mulher é fruto de um machismo estruturado e estruturante na sociedade, e deve ser combatido com todo rigor. A atuação das profissionais da Segurança é muito importante nesse enfrentamento, sendo árduo, diário, humanizado, comprometido e integrado com todos os órgãos da rede de proteção", diz a delegada
Em breve, a Assembleia deverá contar com uma honraria dedicada somente às profissionais de segurança pública que atuam contra a violência doméstica. Isso porque está em tramitação a criação da medalha Delegada Zoraydes Izabel Duboc, proposta por Bahiense, para homenagear quem ajuda a diminuir este tipo de violência no Estado.