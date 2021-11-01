Número gritante de feminicídios no Brasil exige políticas estridentes

Agressor em série: cinco vítimas de um mesmo homem narram rotina do medo Crédito: Amarildo/Geraldo Neto

O rosto mais recente da tragédia é o de Carla Valadares da Silva Souza, de apenas 35 anos, assassinada de forma brutal pelo ex-marido, em Guaçuí . Adilon Roberto de Souza, de 43 anos, atropelou a mulher quando ela buscava ajuda para fugir dele. Carla é a 29º mulher a ser morta no Estado neste ano pelo simples fato de ser mulher. Em todo o ano de 2020, foram 25.

Todos os crimes partem de uma mesma raiz podre: a misoginia, incrustada na sociedade brasileira. A legislação até avança, mas não consegue dar conta de um fenômeno que é, antes de tudo, cultural. O sentimento de posse e o menosprezo dos homens em relação às mulheres é punido com leis específicas, mas não é evitado por elas. Muitos brasileiros se compadecem das mulheres mortas, mas nem todos condenam e combatem o machismo que as vitima. Não denunciam agressões, mesmo quando são testemunhas de frequentes maus-tratos. Prevalece ainda o ditado de que “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”.

Esses números não podem ser normalizados. Essa é uma tarefa não apenas da polícia, que pouco pode fazer para prevenir crimes de proximidade - a maioria massiva dos casos de feminicídio e agressões contra mulheres é cometida por maridos, namorados e ex-companheiros das vítimas. Reduzir esses indicadores é uma missão de toda a sociedade. Família, escola e instituições têm o dever moral de mitigar a cultura machista.

No campo das políticas públicas, há ainda muito a ser feito. Falta uma sólida rede de apoio para as vítimas de violência doméstica, que vai desde a capacitação de profissionais, até mesmo policiais das delegacias especializadas, para entender as diferentes camadas de agressão. Abrigos para as que escapam dos abusos físicos e psicológicos, centros de formação profissional para as que fogem da dependência financeira e campanhas contra a violência moral são alguns exemplos.