Suspeito de atropelar e matar a ex-mulher em Guaçuí é preso

Suspeito de atropelar e matar a ex-esposa em Guaçuí é preso

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Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime, em cumprimento de mandado de prisão temporária pelo crime de feminicídio.

“O suspeito se apresentou, acompanhado de advogado, no Pelotão da PMRJ, na cidade de Varre-Sai, na divisa com o Estado do Espírito Santo, com a intenção de ser ouvido e liberado, já que não havia mais o estado flagrancial. Ocorre que a Delegacia de Guaçuí já havia representado pelo pedido de prisão temporária do investigado, obtendo decisão favorável da justiça”, explicou o titular da Delegacia de Guaçuí, delegado Marcos Nery.

Policiais do Rio de Janeiro atuaram em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo para prender o suspeito. Na Delegacia de Guaçuí, Adilon Roberto de Souza permaneceu em silêncio e não deu detalhes do caso durante o depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, o advogado de Adilon, Edmo Teixeira Barbosa, informou que encaminhou seu cliente à polícia para garantir a integridade física do suspeito. Com relação ao atropelamento que matou Carla Valalares da Silva Souza, o advogado disse que algumas informações não representam a realidade e que não foi intencional. Segundo ele, no momento, a defesa prefere aguardar a denúncia para se manifestar.

RELEMBRE O CASO

Segundo a Polícia Militar, o casal morava no município de Varre-Sai, no Estado do Rio de Janeiro, cidade vizinha a Guaçuí, e estava separado havia uma semana. A briga teria começado depois que a vítima foi em casa, nesta quinta-feira (29). “No fim de semana, eles brigaram e ela saiu de casa. Ontem (28), ela retornou, provavelmente, para pegar alguma coisa, foi quando começaram a brigar”, disse o tenente da PM Urubatan Rabello. Na intenção de escapar do ex-marido, Carla fugiu para a estrada, onde conseguiu subir na carroceria de uma Fiat Strada.

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