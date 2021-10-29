Suspeito de atropelar e matar ex-mulher em Guaçuí se entrega à polícia

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Segundo as primeiras informações da Polícia Militar do Espírito Santo , o suspeito — que não teve o nome divulgado — se entregou no Destacamento da PM em Pratinha, em Varre-Sai, município do Rio de Janeiro. Ele foi conduzido à Delegacia de Guaçuí, onde o caso é investigado.

Após o crime, ocorrido na tarde de quinta-feira (29), policiais militares capixabas mantiveram contato com a polícia do Rio de Janeiro informado o local onde o suspeito poderia estar. O homem chegou ser visto na madrugada desta sexta-feira em sua residência, mas, quando a polícia esteve no local, ele havia fugido.

Carla Valadares da Silva Souza morreu atropelada pelo ex-marido quando tentava fugir dele Crédito: Arquivo pessoal

RELEMBRE O CASO

“No fim de semana, eles brigaram e ela saiu de casa. Ontem (28), ela retornou, provavelmente, para pegar alguma coisa, foi quando começaram a brigar”, disse o tenente da PM Urubatan Rabello. Na intenção de escapar do ex-marido, Carla fugiu para a estrada, onde conseguiu subir na carroceria de uma Fiat Strada.