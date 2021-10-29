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Acompanhado de advogado

Suspeito de atropelar e matar ex-mulher em Guaçuí se entrega à polícia

Após matar atropelada Carla Valadares da Silva Souza, o suspeito — que não teve o nome divulgado — fugiu a pé. Ele se entregou em um Destacamento da PM no Rio nesta sexta (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 out 2021 às 14:39
O homem que atropelou e matou a ex-esposa na tarde desta quinta-feira (28), em Guaçuí, na Região do Caparaó, se entregou à polícia no Rio de JaneiroRio de Janeiro, acompanhado de um advogado, na tarde desta sexta-feira (29). Após matar atropelada Carla Valadares da Silva Souza, de 35 anos, o suspeito fugiu a pé. Ele perseguiu a mulher e jogou o carro em cima da vítima.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar do Espírito Santo, o suspeito — que não teve o nome divulgado — se entregou no Destacamento da PM em Pratinha, em Varre-Sai, município do Rio de Janeiro. Ele foi conduzido à Delegacia de Guaçuí, onde o caso é investigado.
Após o crime, ocorrido na tarde de quinta-feira (29), policiais militares capixabas mantiveram contato com a polícia do Rio de Janeiro informado o local onde o suspeito poderia estar. O homem chegou ser visto na madrugada desta sexta-feira em sua residência, mas, quando a polícia esteve no local, ele havia fugido.
O homem que dirigia o carro que perseguiu e atropelou uma mulher nesta quinta-feira (28) ainda não foi localizado. Ele é morador do município de Varre-Sai, no Rio de Janeiro
Carla Valadares da Silva Souza morreu atropelada pelo ex-marido quando tentava fugir dele Crédito: Arquivo pessoal

RELEMBRE O CASO

Segundo a Polícia Militar, o casal morava no município de Varre-Sai, no Estado do Rio de Janeiro, cidade vizinha a Guaçuí, e estava separado havia uma semana. A briga teria começado depois que a vítima foi em casa, nesta quinta-feira (29).
“No fim de semana, eles brigaram e ela saiu de casa. Ontem (28), ela retornou, provavelmente, para pegar alguma coisa, foi quando começaram a brigar”, disse o tenente da PM Urubatan Rabello. Na intenção de escapar do ex-marido, Carla fugiu para a estrada, onde conseguiu subir na carroceria de uma Fiat Strada.  
O motorista da caminhonete contou aos policiais que parou em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros em Guaçuí para que Carla pudesse pedir ajuda, mas, assim que ela desceu do carro, foi atropelada pelo ex-marido — que estava perseguindo o veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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