Vídeo: Entenda como casal no ES se tornou inocente por morte do filho após 3 anos preso

Depois de quase três anos preso pela morte do filho, um casal de lavradores de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, foi inocentado pela Justiça após um laudo médico concluir que a criança, de 5 anos, na verdade morreu de meningite.
As provas foram apresentadas durante o júri popular, em setembro deste ano, que decidiu absolver os pais do menino. A morte aconteceu em agosto de 2018, quando o filho do casal deu entrada a um hospital com hematomas pelo corpo. Na época, os pais foram presos em flagrante por homicídio e acusados de torturar a criança.