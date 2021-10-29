Vídeo: Entenda como casal no ES se tornou inocente por morte do filho após 3 anos preso

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As provas foram apresentadas durante o júri popular, em setembro deste ano, que decidiu absolver os pais do menino. A morte aconteceu em agosto de 2018, quando o filho do casal deu entrada a um hospital com hematomas pelo corpo. Na época, os pais foram presos em flagrante por homicídio e acusados de torturar a criança.