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Delegado explica

Adolescente que matou irmã e primo no ES pretendia assassinar mais uma pessoa

Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Iases, em Linhares

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 out 2021 às 09:37
O adolescente de 16 anos, que foi apreendido suspeito de matar a facadas a irmã e o primo, na tarde desta quarta-feira (27), em São Gabriel da Palha, pretendia tirar a vida do pai do menino. A informação foi confirmada pelo delegado Rafael Caliman, da delegacia do município localizado no Noroeste do Espírito Santo.
"Foram várias facadas nas duas crianças. Indagamos ele sobre a segunda faca, e ele disse que a usaria para tentar matar o pai do menino. Isso também não ficou muito claro, esperamos apurar nos próximos dias, ao longo das investigações", esclareceu Caliman.
Caliman explicou que o adolescente era irmão de criação da menina de 11 anos e do menino de 6 anos. Ainda não há informações da relação de parentesco do pai da criança de 6 anos com o adolescente. À repórter Gabriela Fardin,  da TV Gazeta Noroeste, o delegado disse que o adolescente confessou o crime e alegou ter matado as crianças por causa de "traumas de infância", sem detalhar quais. O menor ainda afirmou ter usado drogas pela manhã, horas antes do crime.
Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, no Norte do Estado.
Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha
Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil

COMOÇÃO NO MUNICÍPIO

As duas crianças chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade, onde houve grande presença de populares. Veja o vídeo:
Um outro vídeo divulgado nas redes sociais mostra que a rua da delegacia, onde o suspeito prestou depoimento, foi interditada por viaturas policiais para evitar aglomeração de populares no local.

Por que os nomes não foram divulgados?

Tanto os nomes das vítimas quanto o do suspeito não foram divulgados para preservar a identidade do adolescente, em cumprimento ao que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Você pode acessar o estatuto na íntegra clicando aqui.

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