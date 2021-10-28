Adolescente que matou irmã e primo no ES pretendia assassinar mais uma pessoa

O adolescente de 16 anos, que foi apreendido suspeito de matar a facadas a irmã e o primo , na tarde desta quarta-feira (27), em São Gabriel da Palha, pretendia tirar a vida do pai do menino. A informação foi confirmada pelo delegado Rafael Caliman, da delegacia do município localizado no Noroeste do Espírito Santo.

"Foram várias facadas nas duas crianças. Indagamos ele sobre a segunda faca, e ele disse que a usaria para tentar matar o pai do menino. Isso também não ficou muito claro, esperamos apurar nos próximos dias, ao longo das investigações", esclareceu Caliman.

Caliman explicou que o adolescente era irmão de criação da menina de 11 anos e do menino de 6 anos. Ainda não há informações da relação de parentesco do pai da criança de 6 anos com o adolescente. À repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o delegado disse que o adolescente confessou o crime e alegou ter matado as crianças por causa de "traumas de infância", sem detalhar quais. O menor ainda afirmou ter usado drogas pela manhã, horas antes do crime.

Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil

COMOÇÃO NO MUNICÍPIO

As duas crianças chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade, onde houve grande presença de populares. Veja o vídeo:

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Um outro vídeo divulgado nas redes sociais mostra que a rua da delegacia, onde o suspeito prestou depoimento, foi interditada por viaturas policiais para evitar aglomeração de populares no local.

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