Suspeito de estuprar cunhadas e sobrinha é preso em São Gabriel da Palha

Crimes são investigados na Delegacia São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 43 anos foi preso, nesta sexta-feira (8), em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado, suspeito de estuprar suas duas cunhadas e uma sobrinha de o. À Polícia Civil , as vítimas contaram que a violência aconteceu ao longo dos últimos 26 anos, mas as mulheres só tiveram coragem de denunciar os crimes na última terça-feira (28).

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, as diligências para prender o suspeito começaram assim que as vítimas o denunciaram.

“A investigação começou no dia 28 de setembro, quando as vítimas quebraram um ciclo de silêncio e sofrimento e decidiram relatar os abusos à Polícia Civil. Imediatamente, a DP de São Gabriel da Palha iniciou as diligências que culminaram na expedição do mandado de prisão, cumprido nesta sexta (8)”, afirmou.

A Polícia Civil informou que duas vítimas têm 25 e 35 anos e são irmãs mais novas da esposa do suspeito. A terceira vítima é uma criança de oito anos, filha da mulher de 35, uma das mulheres que denunciaram o homem.

O primeiro abuso contra a vítima de 35 anos, segundo depoimento colhido pela polícia, ocorreu quando ela tinha nove anos. Ela relatou que foi molestada dos nove aos onze anos, e nunca falou sobre isso com ninguém. A mulher de 25 anos contou uma experiência semelhante, afirmando que foi violentada pelo cunhado em 2005, também aos nove anos. As histórias das duas mulheres vieram à tona quando elas souberam que a sobrinha do investigado, de oito anos, também foi molestada.