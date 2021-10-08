Baleada em abril, mulher sofre novo ataque e é morta em Baixo Guandu Crédito: Amunes

Uma testemunha que presenciou o crime desta quinta-feira (8) relatou à Polícia Militar que estava conversando com Talita quando dois homens encapuzados vieram por trás da casa em que elas estavam, pelo quintal, e efetuaram disparos contra a mulher.

A testemunha disse ainda que os dois indivíduos portavam armas de fogo, um estava com uma grande e o outro com uma curta, e que ambos efetuaram disparos.

Após o crime, os suspeitos entraram em um veículo de cor escura e saíram em fuga, sentido a estrada de Santa Rosa.

MULHER JÁ FOI ALVO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

A Gazeta mostra que Consta no Boletim Unificado que Talita já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Reportagem publicada pormostra que o crime ocorreu no dia 27 de abril

Na ocasião, ela e a filha foram baleadas a caminho de um trailer onde trabalhavam. Populares não souberam informar à polícia sobre o que poderia ter provocado a tentativa de homicídio. Uma testemunha relatou aos policiais que um homem em uma motocicleta teria chegado ao local e efetuado os disparos contra as vítimas.

À época, elas foram encaminhadas ao Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.

INVESTIGAÇÃO

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados por enquanto", diz o texto.