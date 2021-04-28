Mãe e filha são baleadas em Baixo Guandu, no Noroeste do ES

Cidade de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

Uma mãe, de 32 anos, e sua filha, de 15 anos, foram baleadas em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, a caminho de um trailer onde trabalham. A tentativa de homicídio ocorreu na noite desta terça-feira (27) no bairro Ibituba. As vítimas foram resgatadas com vida e sobreviveram.

De acordo com informações da Polícia Militar , a guarnição se deslocou à Rua Gonçalves Júnior, no bairro Ibituba, após receber informações de que duas pessoas teriam sido baleadas. No local, constataram que se tratava de uma mulher com sua filha.

Ainda segundo a PM, a mãe teria sido ferida com cinco disparos de arma de fogo, e a filha com um disparo. Os policiais não informaram quais partes do corpo foram atingidas.

O marido da mulher baleada resgatou a esposa e a filha para o pronto-socorro de Baixo Guandu, antes mesmo da chegada dos policiais. Segundo informações médicas passadas à PM, mãe e filha foram transferidas para um hospital de Colatina , na mesma região.

Em contato com o pronto-socorro de Baixo Guandu, a transferência para o Hospital Silvio Ávidos em Colatina, referência nesse tipo de trauma, foi confirmada. A unidade de Colatina também confirmou que recebeu as vítimas e que elas seguem internadas.

O CRIME

Populares não souberam informar à polícia sobre o que poderia ter provocado o crime. Uma testemunha relatou que um homem em uma motocicleta teria chegado ao local e efetuado os disparos contra as vítimas.

A Gazeta, um investigador da Em conversa com a reportagem de, um investigador da Polícia Civil de Baixo Guandu afirmou que as investigações começaram na manhã desta quarta-feira (28), após o recebimento do boletim de ocorrência. O policial confirmou que as vítimas estavam a caminho do trabalho quando foram baleadas e que, há cerca de três anos, o trailer onde elas atuam foi alvo de um incêndio.