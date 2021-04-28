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A caminho do trabalho

Mãe e filha são baleadas em Baixo Guandu, no Noroeste do ES

Tentativas de homicídio ocorreram na noite desta terça-feira (27) no bairro Ibituba. As vítimas foram resgatadas com vida e estão internadas

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:16
Cidade de Baixo Guandu
Cidade de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
Uma mãe, de 32 anos, e sua filha, de 15 anos, foram baleadas em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, a caminho de um trailer onde trabalham. A tentativa de homicídio ocorreu na noite desta terça-feira (27) no bairro Ibituba. As vítimas foram resgatadas com vida e sobreviveram.
De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição se deslocou à Rua Gonçalves Júnior, no bairro Ibituba, após receber informações de que duas pessoas teriam sido baleadas. No local, constataram que  se tratava de uma mulher com sua filha.
Ainda segundo a PM, a mãe teria sido ferida com cinco disparos de arma de fogo, e a filha com um disparo. Os policiais não informaram quais partes do corpo foram atingidas.
O marido da mulher baleada resgatou a esposa e a filha para o pronto-socorro de Baixo Guandu, antes mesmo da chegada dos policiais. Segundo informações médicas passadas à PM, mãe e filha foram transferidas para um hospital de Colatina, na mesma região.
Em contato com o pronto-socorro de Baixo Guandu, a transferência para o Hospital Silvio Ávidos em Colatina, referência nesse tipo de trauma, foi confirmada. A unidade de Colatina também confirmou que recebeu as vítimas e que elas seguem internadas.

O CRIME

Populares não souberam informar à polícia sobre o que poderia ter provocado o crime. Uma testemunha relatou que um homem em uma motocicleta teria chegado ao local e efetuado os disparos contra as vítimas.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um investigador da Polícia Civil de Baixo Guandu afirmou que as investigações começaram na manhã desta quarta-feira (28), após o recebimento do boletim de ocorrência. O policial confirmou que as vítimas estavam a caminho do trabalho quando foram baleadas e que, há cerca de três anos, o trailer onde elas atuam foi alvo de um incêndio.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Baixo Guandu e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", finaliza o texto.

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