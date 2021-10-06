Menina de 3 anos é sequestrada enquanto brincava na frente de casa no ES

Uma menina de 3 anos foi sequestrada na noite desta terça-feira (5) enquanto brincava com outras crianças em uma rua do bairro Santo Antônio, na frente de casa, na Serra. A mãe dela relatou à Polícia Militar que a suspeita de ter raptado a filha entrou em ônibus com destino a Fundão. O Conselho Tutelar foi acionado e conseguiu localizar a criança. Já a suspeita, de 16 anos, foi encaminhada à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar de Fundão. Uma das conselheiras da unidade relatou aos policiais que havia recebido uma denúncia de que uma pessoa aparentando ser menor de idade estava com uma criança em seu poder, agindo de forma estranha. A denunciante informou, via telefone, que a criança teria sido raptada na frente da sua casa, na Serra.
As conselheiras localizaram a suspeita e a acompanharam a distância. Segundo elas, a menor de idade aparentava estar bastante nervosa, falava de forma confusa e proferia ofensas. Em determinado momento, as conselheiras chegaram a perder de vista a suspeita e depois a localizaram entrando em uma área de mata, atrás de uma fábrica antiga.
A menor foi localizada pelas conselheiras, que conseguiram pegar a criança. A suspeita empreendeu fuga, mas foi localizada em uma residência perto do local pela Polícia Militar.
CRIANÇA BRINCAVA NA RUA QUANDO FOI RAPTADA
O Conselho Tutelar fez contato com a mãe da criança e informou que ela havia sido encontrada. Segundo a mulher, a filha estava brincando com outras crianças na rua quando a suspeita teria levado a sua filha, por volta das 19h, na Serra. A mãe relatou ainda que recebeu informações de que viu a menor de idade embarcar em um ônibus, junto com a criança, indo para Timbuí, em Fundão.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a mãe da criança explicou que a filha brincava na garagem com outras meninas e depois saiu e foi para a rua na frente da casa, momento em que a adolescente passou e levou a criança com ela. Populares informaram que já haviam visto a menor no local e que ela andou cerca de 4 quilômetros até a BR 101, para pegar o ônibus em direção a Fundão.
Questionada pela Polícia Militar do motivo de ter raptado a criança, a menor de idade confessou que havia pego a menina e não justificou o motivo, como consta no Boletim Unificado: "Peguei mesmo e ia levar para a casa". Diante do caso, a suspeita foi levada para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a delegacia na manhã desta quarta-feira (6) e foi informada que a adolescente, por ser menor de idade, foi levada para o Conselho Tutelar de Fundão ainda durante a noite.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Aracruz. "A adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de subtração de incapaz e foi deixada aos cuidados do Conselho Tutelar. A vítima, de 3 anos, foi entregue à família", diz o texto.