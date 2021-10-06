Conheça as comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021

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Em sua segunda edição virtual, a E-Taça EDP das Comunidades mostrou que o e-esporte chegou para ficar. Serão representantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari se enfrentando no campeonato. A fase de grupos começa no dia 30 de outubro e a grande final será disputada no dia cinco de dezembro.

São Pedro foi campeão masculino da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Adessandro Reis

As atuais campeãs, São Pedro, de Vitória, no masculino e Muquiçaba, de Guarapari, no feminino, estão garantidas nesta edição. Mas a parada promete ser dura! Com a premiação de um curso de curta duração com a temática escolhida pelas equipes vencedoras, além de um console para cada integrante do time, os meninos e meninas vão amassar o controle para tentar destronar os campeões.

Então vamos para o que importa, certo? Confira abaixo a lista de comunidades escolhidas para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades 2021:

MASCULINO

São Pedro - Vitória

- Vitória Andorinhas - Vitória

- Vitória Argolas - Vila Velha

- Vila Velha Aribiri - Vila Velha

- Vila Velha Barra do Jucu - Vila Velha

- Vila Velha Barramares - Vila Velha

- Vila Velha Bela Aurora - Cariacica

- Cariacica Bela Vista - Vitória

- Vitória Caratoíra - Vitória

- Vitória Caieiras Velha - Aracruz

- Aracruz Feu Rosa - Serra

- Serra Forte São João - Vitória

- Vitória Gurigica - Vitória

- Vitória Jabaeté - Vila Velha

- Vila Velha Jesus de Nazareth - Vitória

- Vitória Muquiçaba - Guarapari

- Guarapari Normília da Cunha - Vila Velha

- Vila Velha Nova Brasília - Cariacica

- Cariacica Nova Esperança - Cariacica

- Cariacica Nova Rosa da Penha - Cariacica

- Cariacica Novo Porto Canoa - Serra

- Serra Padre Gabriel - Cariacica

- Cariacica Palmeiras - Serra

- Serra Planalto Serrano - Serra

- Serra Residencial Vista do Mestre - Serra

- Serra Santa Terezinha - Viana

- Viana São Francisco - Cariacica

- Cariacica São João Batista - Cariacica

- Cariacica Serra Dourada - Serra

- Serra Ulisses Guimarães - Vila Velha

- Vila Velha Vila Nova de Colares - Serra

- Serra Vista Mar - Cariacica

Confira também a relação das comunidades suplentes: Morada da Barra (Vila Velha), Ourimar (Serra), Terra Vermelha (Vila Velha), Balneário Carapebus (Serra), Agostinho Simonato (Cachoeiro de Itapemirim), Engenharia (Vitória), Barcelona (Serra), Carapina Grande (Serra), Chácara Parreiral (Serra), Ilha de Santa Marta (Vitória), Jardim Botânico (Cariacica), Jaburu (Vitória), São Torquato (Vila Velha), Vila Prudêncio (Cariacica).

FEMININO

Muquiçaba - Guarapari

- Guarapari Barramares - Vila Velha

- Vila Velha Perocão - Guarapari

- Guarapari Consolação - Vitória

- Vitória Normília da Cunha - Vila Velha

- Vila Velha Nova Rosa da Penha - Cariacica

- Cariacica Nova Esperança - Cariacica

- Cariacica Residencial Vista do Mestre - Serra



- Serra São Francisco - Cariacica

- Cariacica São Pedro - Vitória

- Vitória Ulisses Guimarães - Vila Velha

- Vila Velha Vila Nova de Colares - Serra