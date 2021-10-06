Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira a lista

Conheça as comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021

Ao todo, 134 comunidades enviaram o formulário de inscrição e 44 foram selecionadas, sendo 32 no masculino e 12 no feminino; confira a lista!
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 out 2021 às 05:59

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 05:59

A etapa de inscrições para a E-Taça EDP das Comunidades 2021 foi encerrada no último dia 30. Ao todo, 134 comunidades de toda a Grande Vitória e também do interior do Espírito Santo enviaram os formulários para participarem do campeonato e, nesta quarta-feira (6), serão conhecidas as 44 comunidades selecionadas - 32 no masculino e 12 no feminino - para disputarem o título.
Em sua segunda edição virtual, a E-Taça EDP das Comunidades mostrou que o e-esporte chegou para ficar. Serão representantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari se enfrentando no campeonato. A fase de grupos começa no dia 30 de outubro e a grande final será disputada no dia cinco de dezembro.
São Pedro campeão masculino da E-Taça EDP das Comunidades
São Pedro foi campeão masculino da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Adessandro Reis
As atuais campeãs, São Pedro, de Vitória, no masculino e Muquiçaba, de Guarapari, no feminino, estão garantidas nesta edição. Mas a parada promete ser dura! Com a premiação de um curso de curta duração com a temática escolhida pelas equipes vencedoras, além de um console para cada integrante do time, os meninos e meninas vão amassar o controle para tentar destronar os campeões.
Então vamos para o que importa, certo? Confira abaixo a lista de comunidades escolhidas para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades 2021:

MASCULINO

  • São Pedro - Vitória
  • Andorinhas - Vitória
  • Argolas - Vila Velha
  • Aribiri - Vila Velha
  • Barra do Jucu - Vila Velha
  • Barramares - Vila Velha
  • Bela Aurora - Cariacica
  • Bela Vista - Vitória
  • Caratoíra - Vitória
  • Caieiras Velha - Aracruz
  • Feu Rosa - Serra
  • Forte São João - Vitória
  • Gurigica - Vitória
  • Jabaeté - Vila Velha
  • Jesus de Nazareth - Vitória
  • Muquiçaba - Guarapari
  • Normília da Cunha - Vila Velha
  • Nova Brasília - Cariacica
  • Nova Esperança - Cariacica
  • Nova Rosa da Penha - Cariacica
  • Novo Porto Canoa - Serra
  • Padre Gabriel - Cariacica
  • Palmeiras - Serra
  • Planalto Serrano - Serra
  • Residencial Vista do Mestre - Serra
  • Santa Terezinha - Viana
  • São Francisco - Cariacica
  • São João Batista - Cariacica
  • Serra Dourada - Serra
  • Ulisses Guimarães - Vila Velha
  • Vila Nova de Colares - Serra
  • Vista Mar - Cariacica
Confira também a relação das comunidades suplentes: Morada da Barra (Vila Velha), Ourimar (Serra), Terra Vermelha (Vila Velha), Balneário Carapebus (Serra), Agostinho Simonato (Cachoeiro de Itapemirim), Engenharia (Vitória), Barcelona (Serra), Carapina Grande (Serra), Chácara Parreiral (Serra), Ilha de Santa Marta (Vitória), Jardim Botânico (Cariacica), Jaburu (Vitória), São Torquato (Vila Velha), Vila Prudêncio (Cariacica).

FEMININO

  • Muquiçaba - Guarapari
  • Barramares - Vila Velha
  • Perocão - Guarapari
  • Consolação - Vitória
  • Normília da Cunha - Vila Velha
  • Nova Rosa da Penha - Cariacica
  • Nova Esperança - Cariacica
  • Residencial Vista do Mestre - Serra
  • São Francisco - Cariacica
  • São Pedro - Vitória
  • Ulisses Guimarães - Vila Velha
  • Vila Nova de Colares - Serra
Confira também a relação das comunidades suplentes: Tucum (Cariacica), Santa Cruz/Praia Formosa (Aracruz), Caratoíra (Vitória), Bela Vista (Vitória).

Veja Também

Álbum de figurinhas on-line reúne equipes da E-Taça EDP das Comunidades 2020

São Francisco vence disputa do 3º lugar masculino na E-Taça EDP das Comunidades

São Pedro vence Novo Porto Canoa na final masculina da E-Taça EDP das Comunidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp espírito santo Esportes Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027
Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados