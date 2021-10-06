Conheça as comunidades que vão disputar a E-Taça EDP 2021

A etapa de inscrições para a E-Taça EDP das Comunidades 2021 foi encerrada no último dia 30. Ao todo, 134 comunidades de toda a Grande Vitória e também do interior do Espírito Santo enviaram os formulários para participarem do campeonato e, nesta quarta-feira (6), serão conhecidas as 44 comunidades selecionadas - 32 no masculino e 12 no feminino - para disputarem o título.
Em sua segunda edição virtual, a E-Taça EDP das Comunidades mostrou que o e-esporte chegou para ficar. Serão representantes de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari se enfrentando no campeonato. A fase de grupos começa no dia 30 de outubro e a grande final será disputada no dia cinco de dezembro.
As atuais campeãs, São Pedro, de Vitória, no masculino e Muquiçaba, de Guarapari, no feminino, estão garantidas nesta edição. Mas a parada promete ser dura! Com a premiação de um curso de curta duração com a temática escolhida pelas equipes vencedoras, além de um console para cada integrante do time, os meninos e meninas vão amassar o controle para tentar destronar os campeões.
Então vamos para o que importa, certo? Confira abaixo a lista de comunidades escolhidas para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades 2021:
MASCULINO
- São Pedro - Vitória
- Andorinhas - Vitória
- Argolas - Vila Velha
- Aribiri - Vila Velha
- Barra do Jucu - Vila Velha
- Barramares - Vila Velha
- Bela Aurora - Cariacica
- Bela Vista - Vitória
- Caratoíra - Vitória
- Caieiras Velha - Aracruz
- Feu Rosa - Serra
- Forte São João - Vitória
- Gurigica - Vitória
- Jabaeté - Vila Velha
- Jesus de Nazareth - Vitória
- Muquiçaba - Guarapari
- Normília da Cunha - Vila Velha
- Nova Brasília - Cariacica
- Nova Esperança - Cariacica
- Nova Rosa da Penha - Cariacica
- Novo Porto Canoa - Serra
- Padre Gabriel - Cariacica
- Palmeiras - Serra
- Planalto Serrano - Serra
- Residencial Vista do Mestre - Serra
- Santa Terezinha - Viana
- São Francisco - Cariacica
- São João Batista - Cariacica
- Serra Dourada - Serra
- Ulisses Guimarães - Vila Velha
- Vila Nova de Colares - Serra
- Vista Mar - Cariacica
Confira também a relação das comunidades suplentes: Morada da Barra (Vila Velha), Ourimar (Serra), Terra Vermelha (Vila Velha), Balneário Carapebus (Serra), Agostinho Simonato (Cachoeiro de Itapemirim), Engenharia (Vitória), Barcelona (Serra), Carapina Grande (Serra), Chácara Parreiral (Serra), Ilha de Santa Marta (Vitória), Jardim Botânico (Cariacica), Jaburu (Vitória), São Torquato (Vila Velha), Vila Prudêncio (Cariacica).
FEMININO
- Muquiçaba - Guarapari
- Barramares - Vila Velha
- Perocão - Guarapari
- Consolação - Vitória
- Normília da Cunha - Vila Velha
- Nova Rosa da Penha - Cariacica
- Nova Esperança - Cariacica
- Residencial Vista do Mestre - Serra
- São Francisco - Cariacica
- São Pedro - Vitória
- Ulisses Guimarães - Vila Velha
- Vila Nova de Colares - Serra
Confira também a relação das comunidades suplentes: Tucum (Cariacica), Santa Cruz/Praia Formosa (Aracruz), Caratoíra (Vitória), Bela Vista (Vitória).