São Pedro vence Novo Porto Canoa na final masculina da E-Taça EDP das Comunidades

São Pedro campeão masculino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis

Neste domingo (13), São Pedro conquistou pela primeira vez a E-Taça EDP das Comunidades . Em jogo apertado e saindo atrás no placar, a comunidade de Vitória venceu Novo Porto Canoa, da Serra, por 5 a 3, com direito a golaços e muita emoção na arena de eventos da Rede Gazeta.

São Pedro marcou com Abner Souza, Juan Pereira (2 vezes) e Julio Cesar (2 vezes). Para Novo Porto Canoa, Edmundo Lemos, Joel Junior e João Victor fizeram os gols.

A final masculina reuniu duas equipes com campanhas bem diferentes: São Pedro teve um aproveitamento de 80% dos pontos, enquanto Novo Porto Canoa, pouco menos de 65%.

O que as comunidades fizeram até a final, porém, não afetou o jogo decisivo, a final em jogo único. É o que avalia o técnico de São Pedro, Rafael Neres. Segundo ele, partidas da fase classificatória foram mais complicadas e a final deu mais trabalho que o esperado.

"Tivemos um pouco de facilidade na primeira fase, lideramos o grupo. No mata-mata, com jogos mais difíceis, pegamos dureza, como Barra do Jucu e Muquiçaba. Na final, acabamos jogando contra um adversário teoricamente mais fácil, que era Novo Porto Canoa. Mas foi muito complicado o jogo do título, digno de uma final. Eles abriram o placar e graças a Deus, conseguimos a Vitória", disse.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

A opinião é compartilhada por Abner Souza, atleta de 16 anos que marcou um dos gols da comunidade vencedora, quando São Pedro ainda estava em desvantagem no placar.

"Foi a primeira vez que joguei a Taça EDP. Estava bastante ansioso, principalmente na final, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito nervoso com a equipe sofrendo gols, mas conseguimos sair com o título. Pela nossa campanha, achei que o título fosse sair mais fácil, mas a final foi muito complicada", afirmou.

O técnico Rafael Neres ainda comenta que o grito de campeão estava "engasgado", uma vez que, em 2018, a comunidade havia perdido a final, ficando com a segunda colocação. "Toda a comunidade está muito feliz", completou.

ATLETAS CAMPEÕES - SÃO PEDRO

Abner Souza; Gabriel Borges; Guilherme Sampaio; João Pedro Moreira; Juan Pereira de Castro; Julio Cesar Possebon da Silva; Michael Alves dos Santos; Miguel Silva dos Remedios; Walyson Phelype Bravim.

TÉCNICO: Rafael Neres.

ATLETAS VICE-CAMPEÕES - NOVO PORTO CANOA

Alan de Moura Almeida; Edmundo Lemos Sarmento; Gabriel Soares da Silva; Heber Quintino da Silva; Joas da Cruz Pereira; Joel de Jesus da Silva Junior; João Victor Soares Conceição; Nicolas Andrade de Araujo; Pedro Henrique Souza Pereira.