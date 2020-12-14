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É campeão!

São Pedro vence Novo Porto Canoa na final masculina da E-Taça EDP das Comunidades

A comunidade da Capital foi campeã pela primeira vez na competição masculina, após vitória por 5 a 3 sobre Novo Porto Canoa, da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 22:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 22:05

São Pedro campeão masculino da E-Taça EDP das Comunidades
São Pedro campeão masculino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis
Neste domingo (13), São Pedro conquistou pela primeira vez a E-Taça EDP das Comunidades. Em jogo apertado e saindo atrás no placar, a comunidade de Vitória venceu Novo Porto Canoa, da Serra, por 5 a 3, com direito a golaços e muita emoção na arena de eventos da Rede Gazeta.
São Pedro marcou com Abner Souza, Juan Pereira (2 vezes) e Julio Cesar (2 vezes). Para Novo Porto Canoa, Edmundo Lemos, Joel Junior e João Victor fizeram os gols.
A final masculina reuniu duas equipes com campanhas bem diferentes: São Pedro teve um aproveitamento de 80% dos pontos, enquanto Novo Porto Canoa, pouco menos de 65%. 
O que as comunidades fizeram até a final, porém, não afetou o jogo decisivo, a final em jogo único. É o que avalia o técnico de São Pedro, Rafael Neres. Segundo ele, partidas da fase classificatória foram mais complicadas e a final deu mais trabalho que o esperado.
"Tivemos um pouco de facilidade na primeira fase, lideramos o grupo. No mata-mata, com jogos mais difíceis, pegamos dureza, como Barra do Jucu e Muquiçaba. Na final, acabamos jogando contra um adversário teoricamente mais fácil, que era Novo Porto Canoa. Mas foi muito complicado o jogo do título, digno de uma final. Eles abriram o placar e graças a Deus, conseguimos a Vitória", disse.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

A opinião é compartilhada por Abner Souza, atleta de 16 anos que marcou um dos gols da comunidade vencedora, quando São Pedro ainda estava em desvantagem no placar.
"Foi a primeira vez que joguei a Taça EDP. Estava bastante ansioso, principalmente na final, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito nervoso com a equipe sofrendo gols, mas conseguimos sair com o título. Pela nossa campanha, achei que o título fosse sair mais fácil, mas a final foi muito complicada", afirmou.
O técnico Rafael Neres ainda comenta que o grito de campeão estava "engasgado", uma vez que, em 2018, a comunidade havia perdido a final, ficando com a segunda colocação. "Toda a comunidade está muito feliz", completou.

ATLETAS CAMPEÕES - SÃO PEDRO

  1. Abner Souza;
  2. Gabriel Borges;
  3. Guilherme Sampaio;
  4. João Pedro Moreira;
  5. Juan Pereira de Castro;
  6. Julio Cesar Possebon da Silva;
  7. Michael Alves dos Santos;
  8. Miguel Silva dos Remedios;
  9. Walyson Phelype Bravim.
TÉCNICO: Rafael Neres.

ATLETAS VICE-CAMPEÕES - NOVO PORTO CANOA

  1. Alan de Moura Almeida;
  2. Edmundo Lemos Sarmento;
  3. Gabriel Soares da Silva;
  4. Heber Quintino da Silva;
  5. Joas da Cruz Pereira;
  6. Joel de Jesus da Silva Junior;
  7. João Victor Soares Conceição;
  8. Nicolas Andrade de Araujo;
  9. Pedro Henrique Souza Pereira.
TÉCNICO: Paulo Araújo.

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