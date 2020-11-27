'Cria' de Caratoíra, técnico se divide entre projeto social e E-Taça EDP

Comunidade de Caratoíra joga pela E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Arquivo Pessoal

Aos 31 anos de idade, Matheus Djalma Pinto Nascimento se vê com a agenda cheia. E assim acontece desde que nasceu em Caratoíra, comunidade localizada em Vitória . O profissional de Educação Física tem um projeto social em uma praça do bairro, que abrange crianças e adultos, e ao mesmo tempo lidera Caratoíra em um novo formato do tradicional campeonato entre comunidades, agora virtual: E-Taça EDP 2020

Nascido, criado e morador da comunidade, Matheus convive com alunos que futuramente serão seus ajudantes no projeto social. A tendência entre participação dos alunos e colaboração dos mais velhos já ocorre - e com frequência. Ele conta que pelo menos três alunos do projeto CEF (Caratoíra Escolinha de Futebol) já se formaram em Educação Física.

"Trabalho em um projeto social com quase 200 pessoas na pracinha. Comecei com poucos alunos, hoje movimento muita gente. É um oportunidade pra eles. Tentamos fazer [o CEF] de forma organizada, e o projeto tomou uma projeção muito grande", diz Matheus.

Escolinha de futebol em Caratoíra, Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

O professor e líder da comunidade ainda acrescenta dizendo que o desejo de criar o projeto teve início quando ele ainda estava na faculdade.

"Antes de me formar em Educação Física já queria fazer algo na comunidade. Comecei em 2010, uma vez na semana, com poucos alunos. Foi aumentando, hoje estou com quase 200 anos, segurando lista de espera. Não estou aqui pra criar atletas profissionais, mas pra ocupar os meninos" Matheus Nascimento - Técnico de Caratoíra na E-Taça EDP

E-TAÇA EDP DAS COMUNIDADES 2020

A relação entre a Taça EDP das Comunidades e Caratoíra começou há cerca de quatro anos, quando o bairro participou pela primeira vez da competição, ainda com as bolas rolando nos gramados da Grande Vitória. Em 2020, a equipe masculina encara um novo formato, com novas regras, mas com a mesma - ou até maior - competitividade.

Neste sábado (28), Caratoíra enfrentará São João Batista pelas oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades. As partidas começam às 9h da manhã. "Eles vieram bem [líderes do grupo G]. A gente vai enfrentar de igual pra igual. Os meninos começam a entender melhor o funcionamento do campeonato de acordo com os jogos", ressalta o técnico da equipe masculina de Caratoíra.