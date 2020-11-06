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Início no sábado (7)

Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (5), na Rede Gazeta, em Vitória. O local também receberá todos os jogos da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 22:51

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 22:51

Sorteio da E-Taça EDP das Comunidades 2020
Sorteio da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Reprodução
Foram definidos nesta quinta-feira (5) os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020, competição de futebol em gramados virtuais. O sorteio foi realizado na Rede Gazeta, em Vitória, local que também receberá todos os jogos, do primeiro ao último. A partida que dá o pontapé inicial acontece neste sábado (7), as 10h, e as comunidades podem acompanhar pelo site agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. O sorteio teve apresentação do jornalista Jorge Félix, da TV Gazeta.
A disputa no masculino terá seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. Se classificam dois de cada grupo, totalizando 16 comunidades na segunda fase, de oitavas de final.
O feminino terá dois grupos com cinco comunidades cada. Se classificam quatro times de cada um. Na segunda fase as comunidades duelam a partir das quartas de final.

CONFIRA OS GRUPOS DO FEMININO

Grupos femininos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

GRUPO A:
  • Muquiçaba;
  • São Francisco;
  • São Pedro;
  • Gurigica;
  • Boa Sorte.
GRUPO B:
  • Novo porto Canoa;
  • Nova Rosa da Penha;
  • Jaburuna;
  • Feu Rosa;
  • Barramaes.

CONFIRA OS GRUPOS DO MASCULINO

Grupos masculinos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

GRUPO A
  • Praia de Carapebus;
  • Serra Dourada;
  • Santa Martha;
  • Barramares.
GRUPO B
  • Muquiçaba;
  • Santa Terezinha;
  • Novo Porto Canoa;
  • Boa Sorte.
GRUPO C
  • Santo Antônio;
  • Jacaraípe;
  • Ulisses Guimarães;
  • Palmeiras.
GRUPO D
  • Jucutuquara;
  • Aribiri;
  • Consolação;
  • Brisamar;
  • Rio Marinho.
GRUPO E
  • Planalto Serrano;
  • Jaburuna;
  • São Francisco;
  • Caieiras Velha.
GRUPO F
  • Vista Mar;
  • Gurigica;
  • Barra do Jucu;
  • Taquara.
GRUPO G
  • Praia Grande;
  • Feu Rosa;
  • São Torquato;
  • São João Batista.
GRUPO H
  • Padre Gabriel;
  • São Pedro;
  • Vila Nova de Colares;
  • Caratoíra;
  • Cobi de Baixo.

TAÇA EDP EM NOVO FORMATO

O novo formato da competição foi pensado durante a pandemia do novo coronavírus, que impediu a aglomeração de centenas de jovens das comunidades capixabas. Cumprindo os protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social, a Taça EDP das Comunidades ocorre pela primeira vez de maneira virtual.
"Fizemos [o campeonato] de uma forma inovadora, que será através de jogos eletrônicos, uma modalidade que tem se difundido ao redor do mundo", disse o Diretor Geral da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.
Segundo o Diretor da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, a competição é uma "oportunidade para as comunidades".
Todas as comunidades receberão um jogo de uniforme para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades
Todas as comunidades receberão uniformes para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Reprodução
De acordo com o Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, os apoiadores da competição buscaram uma nova forma para realizar o campeonato. "Foi um trabalho de alguns meses durante a pandemia. No período, buscamos o novo. A bola estava pronta para rolar, mas tivemos que buscar uma solução com a chegada da pandemia. Fizemos o dever de casa e convidamos a EDP para o E-Taça EDP das Comunidades. Agradecemos pela parceria. Tenho certeza que será inesquecível", disse.

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