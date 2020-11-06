Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Foram definidos nesta quinta-feira (5) os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020, competição de futebol em gramados virtuais. O sorteio foi realizado na Rede Gazeta, em Vitória, local que também receberá todos os jogos, do primeiro ao último. A partida que dá o pontapé inicial acontece neste sábado (7), as 10h, e as comunidades podem acompanhar pelo site agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. O sorteio teve apresentação do jornalista Jorge Félix, da TV Gazeta.
A disputa no masculino terá seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. Se classificam dois de cada grupo, totalizando 16 comunidades na segunda fase, de oitavas de final.
O feminino terá dois grupos com cinco comunidades cada. Se classificam quatro times de cada um. Na segunda fase as comunidades duelam a partir das quartas de final.
CONFIRA OS GRUPOS DO FEMININO
Grupos femininos da E-Taça EDP das Comunidades 2020
GRUPO A:
- Muquiçaba;
- São Francisco;
- São Pedro;
- Gurigica;
- Boa Sorte.
GRUPO B:
- Novo porto Canoa;
- Nova Rosa da Penha;
- Jaburuna;
- Feu Rosa;
- Barramaes.
CONFIRA OS GRUPOS DO MASCULINO
Grupos masculinos da E-Taça EDP das Comunidades 2020
GRUPO A
- Praia de Carapebus;
- Serra Dourada;
- Santa Martha;
- Barramares.
GRUPO B
- Muquiçaba;
- Santa Terezinha;
- Novo Porto Canoa;
- Boa Sorte.
GRUPO C
- Santo Antônio;
- Jacaraípe;
- Ulisses Guimarães;
- Palmeiras.
GRUPO D
- Jucutuquara;
- Aribiri;
- Consolação;
- Brisamar;
- Rio Marinho.
GRUPO E
- Planalto Serrano;
- Jaburuna;
- São Francisco;
- Caieiras Velha.
GRUPO F
- Vista Mar;
- Gurigica;
- Barra do Jucu;
- Taquara.
GRUPO G
- Praia Grande;
- Feu Rosa;
- São Torquato;
- São João Batista.
GRUPO H
- Padre Gabriel;
- São Pedro;
- Vila Nova de Colares;
- Caratoíra;
- Cobi de Baixo.
TAÇA EDP EM NOVO FORMATO
O novo formato da competição foi pensado durante a pandemia do novo coronavírus, que impediu a aglomeração de centenas de jovens das comunidades capixabas. Cumprindo os protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social, a Taça EDP das Comunidades ocorre pela primeira vez de maneira virtual.
"Fizemos [o campeonato] de uma forma inovadora, que será através de jogos eletrônicos, uma modalidade que tem se difundido ao redor do mundo", disse o Diretor Geral da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.
Segundo o Diretor da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, a competição é uma "oportunidade para as comunidades".
De acordo com o Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, os apoiadores da competição buscaram uma nova forma para realizar o campeonato. "Foi um trabalho de alguns meses durante a pandemia. No período, buscamos o novo. A bola estava pronta para rolar, mas tivemos que buscar uma solução com a chegada da pandemia. Fizemos o dever de casa e convidamos a EDP para o E-Taça EDP das Comunidades. Agradecemos pela parceria. Tenho certeza que será inesquecível", disse.