Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Sorteio da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Reprodução

A disputa no masculino terá seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. Se classificam dois de cada grupo, totalizando 16 comunidades na segunda fase, de oitavas de final.

O feminino terá dois grupos com cinco comunidades cada. Se classificam quatro times de cada um. Na segunda fase as comunidades duelam a partir das quartas de final.

CONFIRA OS GRUPOS DO FEMININO

Grupos femininos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

GRUPO A:

Muquiçaba;

São Francisco;

São Pedro;

Gurigica;

Boa Sorte.

GRUPO B:

Novo porto Canoa;

Nova Rosa da Penha;

Jaburuna;

Feu Rosa;

Barramaes.

CONFIRA OS GRUPOS DO MASCULINO

Grupos masculinos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

GRUPO A

Praia de Carapebus;

Serra Dourada;

Santa Martha;

Barramares.

GRUPO B

Muquiçaba;

Santa Terezinha;

Novo Porto Canoa;

Boa Sorte.

GRUPO C

Santo Antônio;

Jacaraípe;

Ulisses Guimarães;

Palmeiras.

GRUPO D

Jucutuquara;

Aribiri;

Consolação;

Brisamar;

Rio Marinho.

GRUPO E

Planalto Serrano;

Jaburuna;

São Francisco;

Caieiras Velha.

GRUPO F

Vista Mar;

Gurigica;

Barra do Jucu;

Taquara.

GRUPO G

Praia Grande;

Feu Rosa;

São Torquato;

São João Batista.

GRUPO H

Padre Gabriel;

São Pedro;

Vila Nova de Colares;

Caratoíra;

Cobi de Baixo.

TAÇA EDP EM NOVO FORMATO

O novo formato da competição foi pensado durante a pandemia do novo coronavírus , que impediu a aglomeração de centenas de jovens das comunidades capixabas. Cumprindo os protocolos de saúde, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social, a Taça EDP das Comunidades ocorre pela primeira vez de maneira virtual.

"Fizemos [o campeonato] de uma forma inovadora, que será através de jogos eletrônicos, uma modalidade que tem se difundido ao redor do mundo", disse o Diretor Geral da EDP no Espírito Santo , Fernando Saliba.

Segundo o Diretor da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, a competição é uma "oportunidade para as comunidades".

Todas as comunidades receberão uniformes para a disputa da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Reprodução