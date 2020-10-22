Taça EDP das Comunidades vai ter bola rolando nos gramados virtuais

Finalíssima será disputada no auditório principal da Rede Gazeta Crédito: Reprodução Rede Gazeta

Devido à pandemia do novo coronavírus , campeonatos esportivos ao redor do mundo precisaram se adaptar aos protocolos de segurança. As modificações também acontecem na tradicional Taça EDP das Comunidades, que em 2020 terá confrontos nos gramados virtuais. O campeonato reunirá 44 comunidades, que agora terão a oportunidade de duelar no mundo dos games.

A E-Taça EDP segue uma tendência mundial. Segundo números do Newzoo, instituto que realiza pesquisas sobre o mercado de games, o Brasil é o terceiro país com maior número de fãs da modalidade: são mais de 9 milhões de entusiastas. O país fica atrás apenas da China (75 milhões) e dos Estados Unidos (22,4 milhões).

Meninos de até 17 anos e meninas de até 20 anos das comunidades selecionadas usarão os recursos tecnológicos da Rede Gazeta . Cada comunidade contará com um técnico e nove jogadores. A cada rodada, é possível a utilização de três jogadores.

As partidas iniciais serão realizadas nas dependências da empresa, seguindo os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras, higienização de equipamentos e distanciamento entre os participantes. Os jogos das semifinais, disputa de terceiro lugar e da finalíssima acontecerão no auditório principal da Rede Gazeta.

Serão 110 partidas entre os dias 7 de novembro e 13 de dezembro, quando os campeões da E-Taça EDP serão conhecidos. Os vencedores terão a premiação entregue pela EDP de forma igualitária, entre feminino e masculino.

Neste ano, as equipes não entraram em campo. Alteração necessária devido ao momento de pandemia Crédito: Roger Bongiovani

Os participantes das comunidades campeãs receberão um console cada um. O segundo e o terceiro lugar, do masculino e do feminino, ganharão um jogo de uniforme completo. A competição e os prêmios buscam promover a integração das comunidades por meio do esporte.

Segundo o diretor geral da EDP, Fernando Saliba, o novo formato reforça os valores da companhia. "Acreditamos que a E-Taça EDP é uma grande oportunidade de valorizarmos uma competição saudável e despertarmos ainda talentos dentro dos jogos eletrônicos, que é uma tendência mundial. Queremos contar com a participação de todos os jogadores e torcedores!, destacou.

Já o representante da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, afirma que o campeonato irá permitir o desenvolvimento de uma nova área, que já havia sido monitorada anteriormente: jogos eletrônicos. "Para nós, assim como para eles (participantes), é algo novo, mas nada que seja impossível. É algo que já existia na vida deles, e ganhou ainda mais força durante a pandemia, já que eles ficaram dentro de casa. O bacana de tudo isso é provocar esse lado novo na comunidade, desbravando e conhecendo o talento dos jovens", disse o representante da CDC.

Antes do pontapé inicial, ainda serão realizados o congresso técnico, o sorteio de chaves e a entrega de documentações. As etapas cumprem datas específicas e servem para garantir a organização do campeonato. A E-Taça EDP das Comunidades ainda contará com um site especial em agazeta.com.br ao longo do período. Será possível visualizar matérias sobre os jogos, tabelas, galerias de fotos, o regulamento e histórias de atletas que competirem.

Assim como no formato anterior, a edição deste ano também contará com o Aplicativo Taça EDP, com tudo sobre o campeonato. O projeto "Que torcida é essa?" continuará premiando a torcida mais engajada, mas, por conta das restrições, será analisado o comportamento nas redes sociais. O autor da melhor foto durante o campeonato virtual ganhará um Smartphone.

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