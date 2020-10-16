Premiê do Japão promete fazer tudo para realizar Jogos de Tóquio 2021

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2021 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, prometeu nesta sexta-feira (16) fazer "tudo que for preciso" pela realização da Olimpíada de Tóquio no ano que vem, trabalhando intensamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e os organizadores locais.

"Quero fazer o necessário para ver a Olimpíada acontecer no próximo ano", disse ele à Kyodo News, a maior agência de notícias do país, durante uma assembleia popular.

Ele também mencionou sua visita ao Vietnã e à Indonésia, marcada para domingo (18), dizendo que um Indo-Pacífico livre e aberto é "essencial" para a estabilidade da região. A visita será a primeira viagem ao exterior como premiê.