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Olimpíadas

Premiê do Japão promete fazer tudo para realizar Jogos de Tóquio 2021

Primeiro-ministro japonês também acrescentou que vem trabalhando intensamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e os organizadores locais para ordem dos jogos

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 14:20
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2021 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, prometeu nesta sexta-feira (16) fazer "tudo que for preciso" pela realização da Olimpíada de Tóquio no ano que vem, trabalhando intensamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e os organizadores locais.
"Quero fazer o necessário para ver a Olimpíada acontecer no próximo ano", disse ele à Kyodo News, a maior agência de notícias do país, durante uma assembleia popular.
Ele também mencionou sua visita ao Vietnã e à Indonésia, marcada para domingo (18), dizendo que um Indo-Pacífico livre e aberto é "essencial" para a estabilidade da região. A visita será a primeira viagem ao exterior como premiê.
Na assembleia popular, que também marcou seu primeiro mês no cargo, Suga acrescentou que combinará medidas de contenção do novo coronavírus (Covid-19) com ações para reativar a economia.

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