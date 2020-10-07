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Após adiamento

Comitê dos Jogos de Tóquio reduz 1,5 bilhão de reais em custos

A economia será realizada por meio de uma política de simplificação dos Jogos, que tiveram os gastos ampliados devido ao adiamento em decorrência da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:30

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:30

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2021 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio terão um orçamento mais enxuto. O Comitê Organizador dos Jogos anunciou nesta quarta-feira (7) uma redução estimada em US$ 280 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais, nos custos para a realização do evento no ano que vem.
A economia será realizada por meio de uma política de simplificação dos Jogos, que tiveram os gastos ampliados devido ao adiamento de um ano, decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O orçamento revisado com os custos referentes à mudança das datas das competições deverá ser apresentado até o final de dezembro.
Sem apresentar detalhes, o Comitê Organizador disse que a readequação vai passar por uma revisão de custos na aparência do evento e nas instalações das Vilas Olímpica e Paralímpica. Além disso, haverá uma otimização das operações de revezamento da Tocha Olímpica Tóquio 2020. Outra redução está ligada ao custo relativo com as pessoas envolvidas na preparação e organização dos Jogos.
Em nota, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos reafirma os esforços para a realização do evento no ano que vem.
Tóquio 2020 acredita que este trabalho ajudará a criar um modelo para eventos globais futuros, incluindo os próximos Jogos em meio ao novo normal em que vivemos agora. Continuaremos a nos esforçar para fazer dos Jogos de Tóquio 2020 um legado para a humanidade no futuro.
Os Jogos Olímpicos serão disputados entre 23 de julho e 8 de agosto. Já os Paralímpicos vão acontecer entre 24 de agosto e 5 de setembro.

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