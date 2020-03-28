Taça EDP das Comunidades tem programação alterada devido ao coronavírus

É hora de pensar na saúde dos atletas. Por isso a Taça EDP terá suas datas alteradas Crédito: Wiliam Barbosa

Por conta do avanço do novo coronavírus (Covid-19) em várias partes do mundo, inclusive no Espírito Santo, a Taça EDP das Comunidades terá sua programação alterada. Lançada há pouco mais de um mês no Centro de Eventos da Rede Gazeta, a edição deste ano da competição teria início no dia 17 de maio, mas por conta das alterações impostas pela pandemia, as datas vão ser modificadas.

Ao longo das próximas semanas, você pode se manter informado pelo portal A Gazeta, pelo jornal impresso que sai todos os sábados e pelo Aplicativo "Taça EDP", disponível nas lojas virtuais. Por meio desses canais, a nova programação da competição será divulgada.

A etapa inicial do campeonato, quando as comunidades se inscreveram para participar da Taça, não foi comprometida, já que aconteceu de forma digital, por meio do aplicativo. Entre os dias 20 de fevereiro e 24 de março, dezenas de comunidades entraram na disputa para conseguir uma vaga na quarta edição da Taça EDP das Comunidades.

De acordo com o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, o momento é de ficar em casa. Segundo ele, o adiamento é por bem dos atletas. "Nós entendemos que é hora de ficar em casa, e em respeito às comunidades a escolha dos participantes na edição 2020 foi concluída. Porém, neste momento, achamos que o melhor é adiar a competição para o bem dos atletas e da sociedade. A Taça volta assim que essa pandemia passar", disse Bruno Araújo.

Lançamento da quarta edição da Taça EDP aconteceu há pouco mais de um mês no Centro de Eventos da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

Para o Diretor da EDP no Espírito Santo, João Brito Martins, a decisão de adiar a competição é uma forma de preservar a vida. A Taça EDP das Comunidades é um evento ímpar no Estado e que muito orgulha a EDP. No entanto, o cenário referente à evolução do coronavírus e as recomendações sanitárias, nos levaram a tomar a decisão de adiar a competição para preservar a vida, nosso valor fundamental. Quando o contexto melhorar, retornaremos o campeonato e as equipes poderão fazer um belo evento com segurança e com os jovens mobilizados para uma competição saudável, destacou o diretor da EDP.

Segundo o representante da Central Das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, o campeonato permite alterações no calendário e segue uma tendência mundial. "É um momento de suspensão de competições do esporte nacional e internacional. Por não ter como objetivo prioritário o rendimento, podemos adiar. A gente está em um momento que envolve saúde. Além disso, a CDC está repassando alimentos, buscando formas de ajudar essas comunidades", disse Marcelo."

Comunidades selecionadas

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o período de inscrições não sofreu alterações e neste sábado (28) foi dia de conhecer as comunidades selecionadas para participar da edição de 2020 da Taça EDP das Comunidades. Confira a lista!