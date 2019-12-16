Campeões da 3ª Taça EDP das Comunidades recebem premiações com festa

15/12/2019 - Entrega das premiações da 3ª Taça EDP das Comunidades foi no campo do Tiradentes, que levou a taça Crédito: Roger Bongiovani

Alegria e emoção se misturaram durante a entrega das premiações aos times de futebol vencedores da 3ª edição da Taça EDP das Comunidades. A festa de premiação aconteceu no Campo do Tiradentes, no balneário de Carapebus, na Serra, na manhã deste domingo (15).

E não foi por acaso. A equipe Praia de Carapebus foi a vencedora entre os meninos e vai receber uma rede de proteção para o campo da comunidade, além de apoio e material de construção para a sede da Associação de Moradores.

15/12/2019 - Entrega das premiações da 3ª Taça EDP das Comunidades. Jogadores do Tiradentes Crédito: Roger Bongiovani

Emocionado, o técnico da equipe de Carapebus, Braz de Oliveira Junior, ressaltou a importância da competição para unir a comunidade. "Aqui não é só futebol. Aqui têm a torcida, a união, as famílias e esses garotos que enxergam no esporte uma forma de conviver em sociedade", comemora.

ELAS VENCERAM

Entre as meninas, o troféu de campeãs da Taça EDP da Comunidade foi para a equipe do Muquiçaba, de Guarapari. O time vai levar para casa material esportivo completo, contendo uniformes, chuteiras, bolas e acessórios.

Das 142 equipes inscritas, 40 passaram pela peneira, sendo 32 times masculinos e oito formado por meninas de até 16 anos.

15/12/2019 - Equipe do Muquiçaba recebendo seus prêmios da 3ª Taça EDP das Comunidades Crédito: Roger Bongiovani

A importância da Taça EDP das Comunidades, com apoio da Rede Gazeta, pode ser medida pelo número de equipes femininas inscritas. No ano passado, foram oito equipes, já nesta edição 16 comunidades inscreveram suas atletas.

Para o gestor Executivo da EDP, Evandro Escopel, o objetivo da empresa é justamente levar uma energia diferente para as comunidades, apostando na união dos moradores por meio do esporte.

"Foi sensacional. Quase seis mil atletas, milhares de torcedores e jogos que revelaram verdadeiros talentos. É esse nosso objetivo, levar esperança e união para as comunidades", reforça.

O ESPORTE MODIFICA VIDAS

Um desses talentos foi o jovem Luiz Filipe Santos Rocha, que entrou durante uma partida como goleiro e acabou ganhando um teste nas equipes de base do Atlético Mineiro. "O esporte modifica vidas. E está sendo assim com a nossa comunidade. Só temos que agradecer pela oportunidade", ressalta.

Responsável pela coordenação da Taça EDP nas Comunidades pela Rede Gazeta, Bruno Araújo ressaltou que a competição quer mudar a vida das pessoas e das comunidades com ações concretas, direcionadas para o bem-estar de todos. Essa parceria torna tanto a comunicação quanto o esporte ferramentas importantes na vida de todos, comemora.