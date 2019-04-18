Começam as peneiras da Taça EDP das Comunidades

Taça EDP Comunidades Crédito: Willian Barbosa

A bola está rolando na segunda etapa da seletiva de atletas que participarão da Taça EDP das Comunidades. O primeiro dia de peneiras aconteceu no último sábado (13) com os times dos municípios de Serra, Fundão e Vitória. Nesta etapa, as 40 comunidades selecionadas avaliam os atletas e montam os times para representar cada bairro na competição.

As peneiras foram nos campos do Canarinho, em Feu Rosa, e de Planalto Serrano. As comunidades que tiveram seus atletas avaliados foram Vila Nova de Colares, Feu Rosa, Praia Grande, Praia de Carapebus, Taquara II, Serra Dourada III, Palmeiras, Planalto Serrano e Nova Carapina II. Já no período da tarde, as partidas aconteceram no Campo do Racing, em São Pedro, Vitória. Os bairros participantes foram Gurigica, Andorinhas, Bairro da Penha, São Pedro e Jesus de Nazareth.





“Nosso propósito é usar a bola como ferramenta de inclusão, conhecendo as outras comunidades e os outros jogadores”, afirma Antônio Carlos Vieira, técnico do Taquara II.





O meia do Taquara II, Felipe dos Santos, tem apenas 15 anos e representou nas disputas. Seu sonho é ser jogador de futebol “Sempre que eu posso estou jogando bola, tem dia que jogo quatro partidas por aí, porque jogo futebol de campo e salão também. Espero ganhar essa taça, ir com meu time até o final, representar minha comunidade e ganhar mais visibilidade”, conta.

Para o presidente da comunidade de Gurigica, Valdir Silva dos Santos, uma das ferramentas para combater a violência é o esporte. “Os jovens têm energia, disposição, e precisamos canalizá-los em alguma atividade esportiva, em alguma competição e esse projeto veio fazer a diferença, ele traz inclusão”.





O time feminino também representou nas disputas. Lívia dos Santos tem 17 anos e seu maior sonho é ser jogadora profissional. “É muito importante estar participando, ganhando habilidades. Quando eu era menor, não consegui encontrar nenhum time feminino, só fui encontrar ano passado. E nós viemos pra mostrar que jogamos tão bem como eles, ou até melhor”.

No próximo sábado, acontecem as peneiras com o time indígena de Aracruz, no campo de Caieiras Velha. Por fim, no dia 27, as comunidades de Vila Velha e Guarapari terão seus atletas avaliados nos campos de Barra do Jucu e Santa Rita, e no período da tarde, os de Cariacica no campo de Nova Rosa da Penha.