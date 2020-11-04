Sorteio de chaves define jogos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Faltam poucos dias para os joysticks comandarem as ações na E-Taça EDP das Comunidades 2020, que será disputada em gramados virtuais. Ocorrerá nesta quinta-feira (5) o sorteio de chaves, que irá definir os adversários de cada comunidade. A competição tem início no próximo sábado (7) e os campeões, do masculino e do feminino, deverão ser conhecidos no dia 13 de dezembro. Serão 110 jogos virtuais, com prêmios garantidos para as três melhores comunidades em cada modalidade.
Serão 34 comunidades disputando o título da E-Taça na modalidade masculina. Sendo seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. A disputa no feminino acontece no formato de dois grupos, com cinco comunidades em cada.
Detalhes sobre o modelo de disputa e tudo sobre a E-Taça EDP 2020 você poderá acompanhar em A Gazeta. O campeonato tem apoio da Rede Gazeta, da EDP e da Central das Comunidades (CDC). Às 20h de quinta (5), as comunidades conhecerão seus rivais.
A competição acontece de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus. As partidas serão realizadas em auditórios da Rede Gazeta e cumprirão protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara de proteção.