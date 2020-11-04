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Sorteio de chaves define jogos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

A competição tem início no próximo sábado (7) e os campeões, do masculino e do feminino, deverão ser conhecidos no dia 13 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 21:37

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 21:37

Pessoa jogando vídeo game
Serão 110 jogos durante a competição Crédito: pixabay
Faltam poucos dias para os joysticks comandarem as ações na E-Taça EDP das Comunidades 2020, que será disputada em gramados virtuais. Ocorrerá nesta quinta-feira (5) o sorteio de chaves, que irá definir os adversários de cada comunidade. A competição tem início no próximo sábado (7) e os campeões, do masculino e do feminino, deverão ser conhecidos no dia 13 de dezembro. Serão 110 jogos virtuais, com prêmios garantidos para as três melhores comunidades em cada modalidade.
Serão 34 comunidades disputando o título da E-Taça na modalidade masculina. Sendo seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. A disputa no feminino acontece no formato de dois grupos, com cinco comunidades em cada.
TAÇA EDP
Competição trocou os gramados reais pelos virtuais por conta da pandemia do novo coronavírus Crédito: Reprodução/Rede Gazeta
Detalhes sobre o modelo de disputa e tudo sobre a E-Taça EDP 2020 você poderá acompanhar em A Gazeta. O campeonato tem apoio da Rede Gazeta, da EDP e da Central das Comunidades (CDC). Às 20h de quinta (5), as comunidades conhecerão seus rivais.
A competição acontece de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus. As partidas serão realizadas em auditórios da Rede Gazeta e cumprirão protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara de proteção.

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