Sorteio de chaves define jogos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Serão 34 comunidades disputando o título da E-Taça na modalidade masculina. Sendo seis grupos com quatro times e outros dois, com cinco. A disputa no feminino acontece no formato de dois grupos, com cinco comunidades em cada.

Detalhes sobre o modelo de disputa e tudo sobre a E-Taça EDP 2020 você poderá acompanhar em A Gazeta. O campeonato tem apoio da Rede Gazeta, da EDP e da Central das Comunidades (CDC). Às 20h de quinta (5), as comunidades conhecerão seus rivais.