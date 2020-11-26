Barra do Jucu encerra primeira fase da E-Taça EDP com a melhor campanha

Barra do Jucu durante os jogos da primeira fase da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

Os duelos das oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020 foram definidas no último domingo (22). As 16 melhores equipes se enfrentam em jogos de ida e volta no próximo sábado (28). Entre as selecionadas, Barra do Jucu, uma das comunidades que representa o município de Vila Velha , e que alcançou marcas importantes na primeira fase: 100% dos pontos conquistados, maior número de gols feitos e menor número de gols sofridos.

No Grupo F masculino, a comunidade jogou contra Gurigica, Taquara e Vista Mar, conquistando todos os pontos possíveis, sem empates e derrotas. Em seis jogos, foram seis triunfos: 18 pontos.

No sábado (21), data em que as partidas do Grupo F foram realizadas, Barra do Jucu marcou 29 gols, uma média de 4,83 gols por jogo.

Por outro lado, a defesa também se mostrou eficiente, com uma média de 0,50 gols sofridos por partida. Foram apenas três em seis jogos, o melhor número da E-Taça EDP entre as equipes masculinas.

UM JOVEM EXPERIENTE NO COMANDO DA EQUIPE

Wederson Castro, de apenas 18 anos, é o técnico que lidera os meninos da Barra do Jucu na E-Taça EDP das Comunidades 2020. Ele explica que apesar da idade, joga o futebol nos gramados virtuais há mais de 10 anos. Por isso, foi o escolhido para ser o técnico da comunidade.

Wederson (de branco) assiste aos jogos e aconselha os atletas representantes da Barra do Jucu Crédito: Alberto Borém

"Nunca fui do esporte físico, só do handebol. Futebol eu nunca fui bom. Me considero um bom jogador [do vídeo game], mas pela idade não poderia jogar. Líderes comunitários da Barra do Jucu e outras pessoas acreditaram em mim, na minha experiência. Sempre me envolvi muito no esporte eletrônico. Acredito que essa experiência tenha ajudado bastante o time [na primeira fase]", diz.

Segundo Wederson, Barra do Jucu deve manter o trabalho que tem sido feito para conseguir o título da E-Taça EDP das Comunidades.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EM E-SPORTS

Um dos destaques do time de melhor campanha na E-Taça EDP das Comunidades 2020, Luan Ramos destaca que, apesar dos treinamentos, é a primeira vez em que participa de uma competição de e-sports. O menino de apenas 16 anos marcou oito dos 29 gols de Barra do Jucu.

"É muito 'daora' isso, porque é a primeira vez que passamos por uma experiência dessa. Toda a equipe treina e eu me cobro demais, sei que a gente tem potencial pra ganhar esse título, é uma obsessão. Mas se a gente não conseguir, pelo menos nos reunimos, esse é o diferencial. Montamos um time certo, qualificados, temos uma equipe muito forte."

Segundo Luan, o desempenho da equipe foi melhor que o esperado. "Chegamos com um nervosismo no começo. Foi bem melhor do que a gente imaginava. Estou muito feliz com a equipe, que é muito top", completou.

PRÓXIMA FASE

Na fase de oitavas de final, marcada para o próximo sábado (28), a equipe de Barra do Jucu enfrentará Caieiras Velha. Por ter melhor campanha, a comunidade de Vila Velha joga a partida de volta como mandante. Os jogos ocorrem a partir das 9h.