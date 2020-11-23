E-Taça EDP: 16 comunidades se classificam para as oitavas de final

Foram definidas neste domingo (22) as 16 equipes masculinas classificadas para as oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020, que voltam a se enfrentar no próximo fim de semana. Os jogos de ida e volta entre as comunidades acontecem no dia 28, sábado.
As partidas classificatórias aconteceram nos dias 7,8, 21 e 22 de novembro. As duas melhores equipes de cada um dos oito grupo avançaram e mantêm vivo o sonho de conquistar a E-Taça EDP das Comunidades. A próxima fase da modalidade feminina ainda não foi definida.
SAIBA QUAIS SÃO AS EQUIPES MASCULINAS CLASSIFICADAS:
GRUPO A
- Barramares - 13 pontos
- Serra Dourada - 13 pontos
GRUPO B
- Muquiçaba - 13 pontos
- Novo Porto Canoa - 7 pontos
GRUPO C
- Jacaraípe - 13 pontos
- Palmeiras - 12 pontos
GRUPO D *
- Aribiri - 18 pontos
- Brisamar - 17 pontos
GRUPO E
- São Francisco - 16 pontos
- Caieiras Velha - 13 pontos
GRUPO F
- Barra do Jucu - 18 pontos
- Gurigica - 12 pontos
GRUPO G
- São João Batista - 18 pontos
- São Torquato - 9 pontos
GRUPO H *
- São Pedro - 21 pontos
- Caratoíra - 13 pontos
* Os grupos D e H são formados pro cinco comunidades, uma a mais que os outros grupos. Por isso, equipes conseguem alcançar maior pontuação.
CONFIRA OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL:
- Novo Porto Canoa x Barramares;
- Gurigica x São Francisco;
- Caieiras Velha x Barra do Jucu;
- Palmeiras x Aribiri;
- São Torquato x São Pedro;
- Caratoíra x São João Batista;
- Serra Dourada x Muquiçaba;
- Brisamar x Jacaraípe.
As equipes da direita decidem o duelo em casa, jogando como mandante na segunda partida.