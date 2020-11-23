Duelos definidos

E-Taça EDP: 16 comunidades se classificam para as oitavas de final

Partidas distribuídas durante os fins de semana definiram as 16 melhores equipes que estão classificadas para as oitavas de final, marcada para o dia 28
Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 20:05

Jovens disputam e buscam o título da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém
Foram definidas neste domingo (22) as 16 equipes masculinas classificadas para as oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades 2020, que voltam a se enfrentar no próximo fim de semana. Os jogos de ida e volta entre as comunidades acontecem no dia 28, sábado.
As partidas classificatórias aconteceram nos dias 7,8, 21 e 22 de novembro. As duas melhores equipes de cada um dos oito grupo avançaram e mantêm vivo o sonho de conquistar a E-Taça EDP das Comunidades. A próxima fase da modalidade feminina ainda não foi definida.

Entre máscaras e gols: o fim de semana da E-Taça EDP das Comunidades

SAIBA QUAIS SÃO AS EQUIPES MASCULINAS CLASSIFICADAS:

GRUPO A
  1. Barramares - 13 pontos
  2. Serra Dourada - 13 pontos
GRUPO B
  1. Muquiçaba - 13 pontos
  2. Novo Porto Canoa - 7 pontos
GRUPO C
  1. Jacaraípe - 13 pontos
  2. Palmeiras - 12 pontos
GRUPO D *
  1. Aribiri - 18 pontos
  2. Brisamar - 17 pontos
GRUPO E
  1. São Francisco - 16 pontos
  2. Caieiras Velha - 13 pontos
GRUPO F
  1. Barra do Jucu - 18 pontos
  2. Gurigica - 12 pontos
GRUPO G
  1. São João Batista - 18 pontos
  2. São Torquato - 9 pontos
GRUPO H *
  1. São Pedro - 21 pontos
  2. Caratoíra - 13 pontos
* Os grupos D e H são formados pro cinco comunidades, uma a mais que os outros grupos. Por isso, equipes conseguem alcançar maior pontuação.

CONFIRA OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL:

  • Novo Porto Canoa x Barramares;
  • Gurigica x São Francisco;
  • Caieiras Velha x Barra do Jucu;
  • Palmeiras x Aribiri;
  • São Torquato x São Pedro;
  • Caratoíra x São João Batista;
  • Serra Dourada x Muquiçaba;
  • Brisamar x Jacaraípe.
As equipes da direita decidem o duelo em casa, jogando como mandante na segunda partida.

