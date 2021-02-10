Álbum de figurinhas on-line reúne equipes da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Os finais de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2020 foram de muita emoção, com direito a grandes jogos. No feminino, a equipe de Muquiçaba conquistou o seu tricampeonato após vencer São Pedro por 5 a 2. Na categoria masculina, São Pedro foi quem levou a melhor. Na decisão, derrotou Novo Porto Canoa por 5 a 3. Todas as partidas foram realizadas na arena de eventos da Rede Gazeta, cumprindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.
Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020
Abaixo, você confere um álbum de figurinhas on-line com todos os participantes das comunidades que disputaram a competição, entre os meses de novembro e dezembro de 2020.