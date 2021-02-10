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Álbum de figurinhas on-line reúne equipes da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Plataforma mostra todos os atletas das comunidades que disputaram a competição, entre novembro e dezembro de 2020
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 fev 2021 às 18:50

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:50

Comunidades disputaram o título no último dia de E-Taça EDP das Comunidades
Comunidades disputaram o título no último dia de E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis
Os finais de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2020 foram de muita emoção, com direito a grandes jogos. No feminino, a equipe de Muquiçaba conquistou o seu tricampeonato após vencer São Pedro por 5 a 2. Na categoria masculina, São Pedro foi quem levou a melhor. Na decisão, derrotou Novo Porto Canoa por 5 a 3. Todas as partidas foram realizadas na arena de eventos da Rede Gazeta, cumprindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

Abaixo, você confere um álbum de figurinhas on-line com todos os participantes das comunidades que disputaram a competição, entre os meses de novembro e dezembro de 2020.
E-TAÇA EDP DAS COMUNIDADES 2020

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