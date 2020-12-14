São Francisco conquista 3º lugar feminino na E-Taça EDP das Comunidades

Por 2 a 0, a equipe feminina de São Francisco venceu Nova Rosa da Penha neste domingo (13), na disputa de terceiro lugar da categoria na E-Taça EDP das Comunidades 2020. Anna Rodrigues e Gabriela Rangel garantiram o lugar no pódio para a comunidade de Cariacica, que conseguiu a mesma colocação no masculino.
De acordo com a técnica Aline Diniz, que se emocionou após o fim do jogo, a experiência de participar pela primeira vez como líder de uma equipe na E-Taça EDP tem sido "um prazer".
"Foi uma emoção muito grande, pois lutamos muito. Gostaríamos de estar no primeiro lugar, mas infelizmente não deu. Com muita luta, muita garra e muita briga, conseguimos o terceiro lugar"
Aline compartilha o comando técnico das equipes masculina e feminina com o marido, Laércio Almeida. Desde o início, à beira do vídeo game, ela motiva e cobra as atletas.
Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020
Anna Rodrigues, atleta com maior pontuação -somando participações e gols feitos - entre as nove jogadoras de São Francisco, diz que começou a jogar vídeo game após a E-Taça EDP.
"Foi uma experiência muito boa que vou levar pra vida. Muita gente gostaria de estar onde estou. Jogo a Taça EDP pela segunda vez, mas a primeira no vídeo game. Não tinha costume de jogar", relata.
SÃO FRANCISCO - 3º LUGAR
- Ana Gonçalves Rodrigues dos Santos;
- Anna Silva Machado Gramlich Rodrigues;
- Eduarda dos Santos Merlo;
- Gabriela Borges Rangel;
- Kaisla Julia dos Santos Moreira;
- Lara Julia Furtado dos Santos Moreira;
- Lara Julia Furtado Passos;
- Maria Rodrigues de Freitas;
- Maria Cavalcanti Rodrigues;
- Valeria Sabina Oliveira.
TÉCNICA: Aline Diniz
NOVA ROSA DA PENHA - 4º LUGAR
- Charlene Ribeiro Correa;
- Daniela Menezes Ribeiro;
- Katila Gomes Gouveia;
- Kamily Nunes Rodrigues;
- Katiene Waneska Bitencorte;
- Michele dos Santos;
- Tailani de Aguiar Delcor;
- Tahlyta Coutinho da Costa;
- Thayne Santos Freire.
TÉCNICO: José Dias Andrade