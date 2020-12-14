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Vitória por 2 a 0

São Francisco conquista 3º lugar feminino na E-Taça EDP das Comunidades

Anna Rodrigues e Gabriela Rangel garantiram o lugar no pódio para a comunidade, que conseguiu a mesma colocação no masculino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 20:39

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:39

Comunidades disputaram o título no último dia de E-Taça EDP das Comunidades
São Francisco conquista o terceiro lugar na E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis
Por 2 a 0, a equipe feminina de São Francisco venceu Nova Rosa da Penha neste domingo (13), na disputa de terceiro lugar da categoria na E-Taça EDP das Comunidades 2020. Anna Rodrigues e Gabriela Rangel garantiram o lugar no pódio para a comunidade de Cariacica, que conseguiu a mesma colocação no masculino.
De acordo com a técnica Aline Diniz, que se emocionou após o fim do jogo, a experiência de participar pela primeira vez como líder de uma equipe na E-Taça EDP tem sido "um prazer".
"Foi uma emoção muito grande, pois lutamos muito. Gostaríamos de estar no primeiro lugar, mas infelizmente não deu. Com muita luta, muita garra e muita briga, conseguimos o terceiro lugar"
Aline Diniz - Técnica e moradora de São Francisco, em Cariacica
Aline compartilha o comando técnico das equipes masculina e feminina com o marido, Laércio Almeida. Desde o início, à beira do vídeo game, ela motiva e cobra as atletas.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

Anna Rodrigues, atleta com maior pontuação -somando participações e gols feitos - entre as nove jogadoras de São Francisco, diz que começou a jogar vídeo game após a E-Taça EDP.
"Foi uma experiência muito boa que vou levar pra vida. Muita gente gostaria de estar onde estou. Jogo a Taça EDP pela segunda vez, mas a primeira no vídeo game. Não tinha costume de jogar", relata.

SÃO FRANCISCO -  3º LUGAR

  1. Ana Gonçalves Rodrigues dos Santos;
  2. Anna Silva Machado Gramlich Rodrigues;
  3. Eduarda dos Santos Merlo;
  4. Gabriela Borges Rangel;
  5. Kaisla Julia dos Santos Moreira;
  6. Lara Julia Furtado dos Santos Moreira;
  7. Lara Julia Furtado Passos;
  8. Maria Rodrigues de Freitas;
  9. Maria Cavalcanti Rodrigues;
  10. Valeria Sabina Oliveira.
TÉCNICA: Aline Diniz

NOVA ROSA DA PENHA - 4º LUGAR

  1. Charlene Ribeiro Correa;
  2. Daniela Menezes Ribeiro;
  3. Katila Gomes Gouveia;
  4. Kamily Nunes Rodrigues;
  5. Katiene Waneska Bitencorte;
  6. Michele dos Santos;
  7. Tailani de Aguiar Delcor;
  8. Tahlyta Coutinho da Costa;
  9. Thayne Santos Freire.
TÉCNICO: José Dias Andrade

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