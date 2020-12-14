São Francisco conquista 3º lugar feminino na E-Taça EDP das Comunidades

São Francisco conquista o terceiro lugar na E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis

Por 2 a 0, a equipe feminina de São Francisco venceu Nova Rosa da Penha neste domingo (13), na disputa de terceiro lugar da categoria na E-Taça EDP das Comunidades 2020 . Anna Rodrigues e Gabriela Rangel garantiram o lugar no pódio para a comunidade de Cariacica, que conseguiu a mesma colocação no masculino.

De acordo com a técnica Aline Diniz, que se emocionou após o fim do jogo, a experiência de participar pela primeira vez como líder de uma equipe na E-Taça EDP tem sido "um prazer".

"Foi uma emoção muito grande, pois lutamos muito. Gostaríamos de estar no primeiro lugar, mas infelizmente não deu. Com muita luta, muita garra e muita briga, conseguimos o terceiro lugar" Aline Diniz - Técnica e moradora de São Francisco, em Cariacica

Aline compartilha o comando técnico das equipes masculina e feminina com o marido, Laércio Almeida. Desde o início, à beira do vídeo game, ela motiva e cobra as atletas.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

Anna Rodrigues, atleta com maior pontuação -somando participações e gols feitos - entre as nove jogadoras de São Francisco, diz que começou a jogar vídeo game após a E-Taça EDP.

"Foi uma experiência muito boa que vou levar pra vida. Muita gente gostaria de estar onde estou. Jogo a Taça EDP pela segunda vez, mas a primeira no vídeo game. Não tinha costume de jogar", relata.

SÃO FRANCISCO - 3º LUGAR

Ana Gonçalves Rodrigues dos Santos; Anna Silva Machado Gramlich Rodrigues; Eduarda dos Santos Merlo; Gabriela Borges Rangel; Kaisla Julia dos Santos Moreira; Lara Julia Furtado dos Santos Moreira; Lara Julia Furtado Passos; Maria Rodrigues de Freitas; Maria Cavalcanti Rodrigues; Valeria Sabina Oliveira.

TÉCNICA: Aline Diniz

NOVA ROSA DA PENHA - 4º LUGAR

Charlene Ribeiro Correa; Daniela Menezes Ribeiro; Katila Gomes Gouveia; Kamily Nunes Rodrigues; Katiene Waneska Bitencorte; Michele dos Santos; Tailani de Aguiar Delcor; Tahlyta Coutinho da Costa; Thayne Santos Freire.