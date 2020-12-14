Muquiçaba conquista tricampeonato feminino na E-Taça EDP das Comunidades

Muquiçaba conquistou o terceiro título feminino na E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis

O grito de "Muquiçaba campeã" já estava preso na garganta e, neste domingo (13), pôde ser entoado pelo terceiro ano seguido por moradores e atletas da comunidade de Guarapari. Por 5 a 2, Muquiçaba venceu São Pedro na final feminina da E-Taça EDP das Comunidades e garantiu o tricampeonato na competição.

A comunidade já havia vencido a Taça EDP em 2018 e em 2019, no campo de futebol. Agora, em novo formato, com jogos de videogame, volta a figurar como a melhor equipe feminina. O masculino também venceu uma vez o campeonato, em 2018, somando quatro títulos para o bairro.

A comunidade campeã marcou com Adriana Moreira, Estefany Miranda, Kalyane Santos e Alice Pacheco (2 vezes). São Pedro ainda diminuiu com Ana Luísa e Julia Carvalho.

As jogadoras de Muquiçaba foram comandadas por Fagner Fernandes, técnico estreante na competição. Ainda no início da fase de grupos, o professor valorizou a dedicação das competidoras - que rendeu o título neste fim de semana.

"A experiência foi ótima, não sabia que as meninas eram tão dedicadas. Elas treinaram, deram dicas sobre estratégias, entenderam o espírito da competição", afirmou Fagner neste domingo.

Ele ainda relata que a E-Taça EDP das Comunidades 2020, realizada no novo formato, foi uma oportunidade.

"Esse título significa muito mais para elas do que para mim. É uma nova oportunidade, diferente da realidade, uma coisa boa no crescimento delas, vou levar como uma ótima experiência. Além disso, a igualdade na estrutura e na premiação entre o masculino e o feminino motiva, elas são reconhecidas" Fagner Fernandes - Técnico de Muquiçaba

Fagner se refere aos dez videogames distribuídos para as atletas campeãs. A premiação é igual a dos jogadores de São Pedro, responsáveis pela conquista no masculino.

Alice Pacheco, 12 anos, é a mais nova do time e jogou a competição pela primeira vez. Para ela, o espírito de equipe fez a diferença e garantiu o título para Guarapari.

"Foi minha primeira experiência na Taça EDP. Sempre joguei videogame, mas agora foi diferente, muito legal dar um reconhecimento a Guarapari", disse Alice, que é filha do técnico.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

Eleita a melhor jogadora do campeonato, Kalyane Santos, 17 anos, de Muquiçaba, também participou da Taça EDP pela primeira vez. Pela idade e pela vontade, a atleta garantiu que estará de volta no ano que vem. As jogadoras podem ter até 20 anos para participar da competição.

"Consegui competir pela primeira vez neste ano. Foi uma experiência muito elétrica. Não sabia jogar esse tipo de videogame, o treinador me ensinou e consegui a pontuação [para ser a melhor jogadora]", contou.

ATLETAS CAMPEÃS - MUQUIÇABA

Adriana Moreira da Silva; Alice Pacheco Fernandes; Estefany Miranda Porto; Jaine Siqueira Ulinger Santana; Kalyane Silva Santos; Kelly Mendes; Mariana Ribeiro da Silva; Rayssa Garcia Flores; Sidilany da Silva Rodrigues.

TÉCNICO: Fagner Fernandes.

ATLETAS VICE-CAMPEÃS - SÃO PEDRO

Ana Luisa da Silva; Eduarda de Oliveira Moreira; Esmeralda Hermes do Nascimento; Joyce Oliveira Lastra; Julia Carvalho; Ludmila Venâncio Soares; Luyza Ferreira Nunes; Raynara Augusta da Silva Souza; Tainara Dias da Silva.