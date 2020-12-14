São Francisco vence disputa do 3º lugar masculino na E-Taça EDP das Comunidades

O domingo (13), último dia de E-Taça EDP das Comunidades 2020, teve a disputa da grande final no masculino e no feminino, mas também foi momento de decisão para o terceiro lugar. No masculino, São Francisco se saiu melhor diante de Muquiçaba - campeã nos gramados em 2018. A comunidade de Cariacica venceu por 4 a 1 e garantiu seu lugar no pódio.
Na partida realizada na arena de eventos da Rede Gazeta, São Francisco marcou uma vez com Pedro Antônio e três vezes com Pedro Vobeto, posteriormente eleito o melhor jogador da competição. A comunidade de Guarapari ainda diminuiu com Marco Lucas.
Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020
A equipe vencedora do duelo foi comandada por Laércio Almeida e pela esposa, Aline Diniz.
O técnico, que participa da Taça EDP das Comunidades pela segunda vez, explica que o seu contato com o vídeo game só aconteceu por conta da competição. Segundo ele, a campanha de São Francisco, a melhor terceira equipe masculina, surpreende.
"A campanha surpreende, eram dezenas de equipes, com dificuldades impostas pela pandemia e no ano de nossa estreia. Valorizamos o caminho que a competição nos traz, de um trabalho, com uma base familiar"
SÃO FRANCISCO - 3º LUGAR
- Breno Backe;
- Kauã Barcelos Costa;
- Kayan da Silva;
- Matheus Santos;
- Pedro Antônio Lemos Lima;
- Pedro Armando Vobeto;
- Rossano Souza Fardin;
- Weliton da Rocha Ribeiro Junior;
- Cauã Motta Ramos;
- Kaike dos Reis Nunes;
- Matheus Freitas da Vitória.
Técnico: Laércio Almeida
MUQUIÇABA - 4º LUGAR
- Cristian Jhonatan Silva;
- Gabriel Oliveira Hernandes;
- Gabriel Gomes Schineider Lira;
- Israel Ferreira Junior;
- João Victor de Almeida da Costa;
- Marco Lucas;
- Matheus de Oliveira Pinto;
- Natã Santos Magdalon;
- Pedro Henrique;
- Warlley Dos Santos Morozini.
Técnico: Ebenézer Ramalhete