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Jogo contra Muquiçaba

São Francisco vence disputa do 3º lugar masculino na E-Taça EDP das Comunidades

São Francisco se saiu melhor diante de Muquiçaba - campeã nos gramados em 2018. A comunidade de Cariacica venceu por 4 a 1 e garantiu seu lugar no pódio

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 20:34
São Francisco, terceira melhor equipe masculina na E-Taça EDP das Comunidades
São Francisco, terceira melhor equipe masculina na E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Adessandro Reis
O domingo (13), último dia de E-Taça EDP das Comunidades 2020, teve a disputa da grande final no masculino e no feminino, mas também foi momento de decisão para o terceiro lugar. No masculino, São Francisco se saiu melhor diante de Muquiçaba - campeã nos gramados em 2018. A comunidade de Cariacica venceu por 4 a 1 e garantiu seu lugar no pódio.
Na partida realizada na arena de eventos da Rede Gazeta, São Francisco marcou uma vez com Pedro Antônio e três vezes com Pedro Vobeto, posteriormente eleito o melhor jogador da competição. A comunidade de Guarapari ainda diminuiu com Marco Lucas.

Fotojornalismo: domingo de final na E-Taça EDP das Comunidades 2020

A equipe vencedora do duelo foi comandada por Laércio Almeida e pela esposa, Aline Diniz.
O técnico, que participa da Taça EDP das Comunidades pela segunda vez, explica que o seu contato com o vídeo game só aconteceu por conta da competição. Segundo ele, a campanha de São Francisco, a melhor terceira equipe masculina, surpreende.
"A campanha surpreende, eram dezenas de equipes, com dificuldades impostas pela pandemia e no ano de nossa estreia. Valorizamos o caminho que a competição nos traz, de um trabalho, com uma base familiar"
Laércio Almeida - Técnico de São Francisco

SÃO FRANCISCO - 3º LUGAR

  1. Breno Backe;
  2. Kauã Barcelos Costa;
  3. Kayan da Silva;
  4. Matheus Santos;
  5. Pedro Antônio Lemos Lima;
  6. Pedro Armando Vobeto;
  7. Rossano Souza Fardin;
  8. Weliton da Rocha Ribeiro Junior;
  9. Cauã Motta Ramos;
  10. Kaike dos Reis Nunes;
  11. Matheus Freitas da Vitória.
Técnico: Laércio Almeida

MUQUIÇABA - 4º LUGAR

  1. Cristian Jhonatan Silva;
  2. Gabriel Oliveira Hernandes;
  3. Gabriel Gomes Schineider Lira;
  4. Israel Ferreira Junior;
  5. João Victor de Almeida da Costa;
  6. Marco Lucas;
  7. Matheus de Oliveira Pinto;
  8. Natã Santos Magdalon;
  9. Pedro Henrique;
  10. Warlley Dos Santos Morozini.
Técnico: Ebenézer Ramalhete

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