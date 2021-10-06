Prisão de fabricantes de armas no ES tem impacto na infraestrutura do crime

Submetralhadora caseira e escopeta calibre 12 apreendidas Crédito: Polícia Militar

Gangues criminosas não são capazes de se impor sem armas. É o que determina o poder na guerra do tráfico, a ponto de ter se tornado comum bandidos fazerem verdadeiras exibições de seu arsenal nas ruas , com tiros para o alto nos bairros dominados, e até mesmo nas redes sociais. Uma ostentação entre criminosos rivais, um terror para quem é obrigado a tê-los como vizinhos e uma afronta à sociedade e ao Estado democrático de Direito.

O crescimento exponencial é também resultado da eficiência policial, mas não se pode ignorar o aumento do acesso a esse tipo de armamento pelos bandidos. E o que provocou essa explosão de submetralhadoras foi justamente a produção artesanal, embora também sejam encontradas armas industriais nas mãos de criminosos, vindas ilegalmente de países como Rússia, Turquia e Israel.

Se o combate ao tráfico internacional de armas exige cooperação federal para ações de inteligência, sobretudo em fronteiras e portos, para conseguir reduzir a entrada de armamentos no Estado, essas apreensões mostraram também a necessidade de olhar para o próprio quintal, pois já havia ciência da fabricação em território capixaba.

O amadorismo da produção, contudo, não faz dessas armas semi-industriais menos letais que as originais. Daí a relevância da prisão de oito suspeitos de fabricar e vender armas e munições para traficantes de drogas no Estado , entre eles um fabricantes de armas artesanais da Serra que é considerado o precursor da produção no Estado. Se a apreensão de armas acaba sendo um resultado de varejo, colocar atrás das grades os responsáveis por abastecer os criminosos tem maior impacto na infraestrutura do tráfico.

É um trabalho contínuo para a polícia, porque a substituição de peças no jogo do crime tende a ser rápida. Os fabricantes caseiros, em muitos casos, já tiveram experiência como torneiro-mecânicos, o que exige conhecimentos específicos, que podem ser repassados para aprendizes. O que se sabe é que a demanda é alta: o próprio armeiro preso no último dia 24 afirmou que ele acabava sempre sendo procurado pelos bandidos, sem necessidade de oferecer seus serviços.