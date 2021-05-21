Policial aposentado é preso suspeito de comercializar armas e munições em Jaguaré

Material apreendido na operação em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp

Um policial militar aposentado está entre os três presos suspeitos de participar de uma quadrilha que comercializava armas e munições em Jaguaré , no Norte do Estado . As prisões ocorreram entre terça-feira (18) e quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, as prisões fazem parte de uma operação deflagrada após o aumento no número de crimes na cidade.

Segundo informações da Polícia Civil , o policial aposentado comprava e vendia armas, munições e alimentava o tráfico de drogas local. Três armas longas foram apreendidas com ele. Um outro homem de 58 anos também foi preso por venda de armas.

Material apreendido na operação em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp

OUTRO PRESO TAMBÉM É SUSPEITO DE AGIOTAGEM

O outro detido em Jaguaré é um homem de 70 anos. Pelo menos sete armas e muita munição estavam na casa dele. No local tinha um cofre escondido atrás de uma falsa tomada na parede.

A suspeita é que o homem também esteja envolvido no tráfico de drogas e com agiotagem. Na casa dele também foram apreendidos cinco carros, R$ 650 mil em cheques, R$ 570 mil em notas promissórias e R$ 500 mil reais em joias e R$ 53 mil reais em espécie.

Imagens do material apreendido em operação em Jaguaré Crédito: Divulgação/Sesp

As apreensões são parte de uma operação da Polícia Civil que cumpriu seis mandados de busca e apreensão, e quatro de prisão. Além de Jaguaré, mandados foram cumpridos em São Mateus e Conceição da Barra. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, com apoio da Delegacia especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Em Conceição da Barra, a polícia conseguiu prender um outro homem, de 36 anos. Ele é apontado como sendo um armeiro, responsável pela produção das armas, que depois eram comercializadas por outras pessoas, ainda não identificadas. Com ele também foram encontradas mais armas.