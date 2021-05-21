Policial aposentado é preso suspeito de comercializar armas e munições em Jaguaré

Um policial militar aposentado está entre os três presos suspeitos de participar de uma quadrilha que comercializava armas e munições em Jaguaré, no Norte do Estado. As prisões ocorreram entre terça-feira (18) e quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, as prisões fazem parte de uma operação deflagrada após o aumento no número de crimes na cidade.
Segundo informações da Polícia Civil, o policial aposentado comprava e vendia armas, munições e alimentava o tráfico de drogas local. Três armas longas foram apreendidas com ele. Um outro homem de 58 anos também foi preso por venda de armas.
OUTRO PRESO TAMBÉM É SUSPEITO DE AGIOTAGEM
O outro detido em Jaguaré é um homem de 70 anos. Pelo menos sete armas e muita munição estavam na casa dele. No local tinha um cofre escondido atrás de uma falsa tomada na parede.
A suspeita é que o homem também esteja envolvido no tráfico de drogas e com agiotagem. Na casa dele também foram apreendidos cinco carros, R$ 650 mil em cheques, R$ 570 mil em notas promissórias e R$ 500 mil reais em joias e R$ 53 mil reais em espécie.
As apreensões são parte de uma operação da Polícia Civil que cumpriu seis mandados de busca e apreensão, e quatro de prisão. Além de Jaguaré, mandados foram cumpridos em São Mateus e Conceição da Barra. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, com apoio da Delegacia especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
Em Conceição da Barra, a polícia conseguiu prender um outro homem, de 36 anos. Ele é apontado como sendo um armeiro, responsável pela produção das armas, que depois eram comercializadas por outras pessoas, ainda não identificadas. Com ele também foram encontradas mais armas.
*Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta