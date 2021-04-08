Suspeito de triplo homicídio é detido em operação policial em Jaguaré Crédito: Divulgação / Sesp

Um jovem de 24 anos, suspeito de ter cometido um triplo homicídio, foi detido durante uma operação policial na manhã desta terça-feira (6) em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . Durante a ação, foram apreendidos uma arma municiada, balança de precisão e dinheiro.

Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos, o detido é investigado em inquérito de um triplo homicídio que ocorreu no dia 18 de março, em Barra Seca, no município: "A motivação do crime está relacionada à disputa territorial do tráfico de drogas na região. As investigações sobre o triplo homicídio terão prosseguimento com o intuito de identificar os demais indivíduos envolvidos", destacou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, “na tentativa de frustrar a abordagem policial, o detido apresentou nome falso. Por este motivo, ele foi autuado em flagrante por atribuir identidade falsa, previsto no artigo 307 do Código Penal, além de ter sido autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo”, explicou a delegada.

Na residência do detido, foi encontrada e apreendida uma arma de fabricação artesanal calibre 12, que estava municiada. Dentro de uma mochila, foram encontradas diversas embalagens com papel de seda, cinco dichavadores (instrumento usado para moer ervas e tabaco), uma porção de substância que aparentava ser maconha, material para embalo das drogas, uma balança de precisão e R$ 20 em espécie.

Participaram da operação os policiais civis da Delegacia de Polícia de Jaguaré, da Força Tática e do serviço reservado da Polícia Militar

O suspeito de 24 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus , onde permanece à disposição da Justiça.