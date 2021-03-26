Prefeito de Pinheiros é internado pela segunda vez com Covid-19

O prefeito de Pinheiros, Arnóbio Pinheiro Silva (Cidadania), de 51 anos, foi internado com Covid-19, nesta quinta-feira (25), após exames mostrarem um comprometimento de 30% dos pulmões. O chefe do Executivo teve diagnóstico positivo para a doença no dia 19 e já havia sido internado na última terça-feira (23) no hospital da cidade. Ele segue comandando o município, localizado no Norte do Espírito Santo, do hospital. Na cidade, o Conselho de Segurança Municipal estuda implantar toque de recolher nos próximos dias.
Segundo a assessoria da Prefeitura de Pinheiros, Arnóbio foi internado na noite da última terça-feira (23) e ficou hospitalizado até a manhã de quarta-feira (24), usando antibióticos. A internação foi realizada após uma tomografia mostrar que os pulmões do prefeito estavam com 20% de comprometimento.
SEGUNDA INTERNAÇÃO
Nesta quinta-feira (25), o prefeito sentiu novas dores, teve febre e foi novamente levado ao hospital de Pinheiros. Durante a tarde, Arnóbio foi encaminhado para realizar exames de raio-x e tomografia, em São Mateus, que mostraram que o comprometimento dos pulmões avançou para 30%.
Segundo a assessoria da prefeitura, o prefeito já saiu do período de quarentena, está medicado e tratando as sequelas da Covid-19. O chefe do Executivo segue à frente do município e despachando do hospital.
"O prefeito está estável, trabalhando e despachando do hospital", disse a assessoria à reportagem de A Gazeta.
A primeira-dama, Lidiane Pinheiro, também teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Os exames mostraram que o comprometimento dos pulmões chegou a 9%. Segundo a assessoria, ela passa bem, está estável e segue em casa.
NOVAS RESTRIÇÕES NO MUNICÍPIO
De acordo com informações da assessoria de imprensa do município, o Conselho Municipal de Segurança, que reúne membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público Estadual e agentes da sociedade civil, está estudando implantar um toque de recolher, no período noturno, e restrições com características de lockdown.
Segundo a assessoria, a medida deve ser apresentada ao prefeito e tem por objetivo evitar a disseminação da variante mais letal e contagiosa do coronavírus, que tem como um dos epicentros no Espírito Santo o município de Barra de São Francisco e fez diversos municípios da Região Noroeste decretarem restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena imposta pelo governo estadual.
CORONAVÍRUS EM PINHEIROS
Segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado nesta quinta-feira (25), Pinheiros contabiliza 1.896 casos da doença. Do total, 1.666 pessoas foram curadas, e outras 43 vieram a óbito. No município, a taxa de letalidade é de 2,3%, acima da média no Estado, que está em 1,9%.