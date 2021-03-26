Prefeito de Pinheiros é internado pela segunda vez com Covid-19

O prefeito de Pinherios, Arnóbio Pinheiro Silva (Cidadania), Crédito: Prefeitura de Pinheiros / Divulgação

Segundo a assessoria da Prefeitura de Pinheiros, Arnóbio foi internado na noite da última terça-feira (23) e ficou hospitalizado até a manhã de quarta-feira (24), usando antibióticos. A internação foi realizada após uma tomografia mostrar que os pulmões do prefeito estavam com 20% de comprometimento.

SEGUNDA INTERNAÇÃO

Nesta quinta-feira (25), o prefeito sentiu novas dores, teve febre e foi novamente levado ao hospital de Pinheiros. Durante a tarde, Arnóbio foi encaminhado para realizar exames de raio-x e tomografia, em São Mateus, que mostraram que o comprometimento dos pulmões avançou para 30%.

Segundo a assessoria da prefeitura, o prefeito já saiu do período de quarentena, está medicado e tratando as sequelas da Covid-19. O chefe do Executivo segue à frente do município e despachando do hospital.

"O prefeito está estável, trabalhando e despachando do hospital", disse a assessoria à reportagem de A Gazeta.

A primeira-dama, Lidiane Pinheiro, também teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Os exames mostraram que o comprometimento dos pulmões chegou a 9%. Segundo a assessoria, ela passa bem, está estável e segue em casa.

NOVAS RESTRIÇÕES NO MUNICÍPIO

Polícia Civil, De acordo com informações da assessoria de imprensa do município, o Conselho Municipal de Segurança, que reúne membros da Polícia Militar Ministério Público Estadual e agentes da sociedade civil, está estudando implantar um toque de recolher, no período noturno, e restrições com características de lockdown.

Segundo a assessoria, a medida deve ser apresentada ao prefeito e tem por objetivo evitar a disseminação da variante mais letal e contagiosa do coronavírus, que tem como um dos epicentros no Espírito Santo o município de Barra de São Francisco e fez diversos municípios da Região Noroeste decretarem restrições ainda mais rígidas do que as da quarentena imposta pelo governo estadual.

CORONAVÍRUS EM PINHEIROS