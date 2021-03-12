Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Após chuva, ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodovias, uma barragem irregular transbordou, com as fortes chuvas dos últimos dias, e danificou a estrada

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mar 2021 às 09:45
Após forte chuva, ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros
Após forte chuva, ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros Crédito: Divulgação/DER
Uma barragem construída irregularmente transbordou com as fortes chuvas dos últimos dias e levou parte da ES 137, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. As informações são do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES). Segundo o órgão, não há previsão para a via ser liberada. Enquanto isso, os motoristas precisam desviar para outras estradas rurais.
De acordo com o DER, a interdição da rodovia é total a 7 quilômetros de São João do Sobrado, sentido Patrimônio do XV. O Departamento afirma que uma barragem irregular foi construída às margens da rodovia e, com as fortes chuvas, transbordou, rompendo parte da via. Confira imagens de como está a rodovia.

ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros

A água que saiu da barragem destruiu toda a estrutura do trecho, levando bueiros e estruturas do local. Segundo o DER, não há previsão para liberar a via, por conta do rompimento. O órgão afirma ainda que, por enquanto, os motoristas terão de desviar por estradas da zona rural do município, evitando a rodovia. 

Veja Também

Vídeo: chuva de granizo em Rio Bananal, no Norte do ES

Morador é surpreendido por raio enquanto filma alagamento em Itaguaçu

Morador anda de caiaque em rua alagada de Linhares; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Pinheiros ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo
Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados