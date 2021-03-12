Após chuva, ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros

Uma barragem construída irregularmente transbordou com as fortes chuvas dos últimos dias e levou parte da ES 137, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. As informações são do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES). Segundo o órgão, não há previsão para a via ser liberada. Enquanto isso, os motoristas precisam desviar para outras estradas rurais.
De acordo com o DER, a interdição da rodovia é total a 7 quilômetros de São João do Sobrado, sentido Patrimônio do XV. O Departamento afirma que uma barragem irregular foi construída às margens da rodovia e, com as fortes chuvas, transbordou, rompendo parte da via. Confira imagens de como está a rodovia.
ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros
A água que saiu da barragem destruiu toda a estrutura do trecho, levando bueiros e estruturas do local. Segundo o DER, não há previsão para liberar a via, por conta do rompimento. O órgão afirma ainda que, por enquanto, os motoristas terão de desviar por estradas da zona rural do município, evitando a rodovia.