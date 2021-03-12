Após chuva, ES 137 está totalmente interditada em Pinheiros

De acordo com o DER, a interdição da rodovia é total a 7 quilômetros de São João do Sobrado, sentido Patrimônio do XV. O Departamento afirma que uma barragem irregular foi construída às margens da rodovia e, com as fortes chuvas, transbordou, rompendo parte da via. Confira imagens de como está a rodovia.

A água que saiu da barragem destruiu toda a estrutura do trecho, levando bueiros e estruturas do local. Segundo o DER, não há previsão para liberar a via, por conta do rompimento. O órgão afirma ainda que, por enquanto, os motoristas terão de desviar por estradas da zona rural do município, evitando a rodovia.