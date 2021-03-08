Vídeo: chuva de granizo em Rio Bananal, no Norte do ES

Chuva de granizo é registrada em Rio Bananal Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte / Foto montagem | A Gazeta

Os moradores da zona rural de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo, registraram uma chuva de granizo que ocorreu durante uma tempestade que atingiu o município na tarde deste domingo (7).

A Secretaria de Agricultura e Meio ambiente de Rio Bananal afirma que não houve registro de ocorrências graves por conta da chuva de granizo. Veja o vídeo.

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Durante a tarde de domingo (7), os moradores do município registraram o fenômeno meteorológico. Rapidamente, as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.