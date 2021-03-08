Vídeo: chuva de granizo em Rio Bananal, no Norte do ES

Os moradores da zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, registraram uma chuva de granizo que ocorreu durante uma tempestade que atingiu o município na tarde deste domingo (7).
A Secretaria de Agricultura e Meio ambiente de Rio Bananal afirma que não houve registro de ocorrências graves por conta da chuva de granizo. Veja o vídeo.
Durante a tarde de domingo (7), os moradores do município registraram o fenômeno meteorológico. Rapidamente, as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.
De acordo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o índice de chuva registrado em Rio Bananal, nas últimas 24 horas, é de 51,40 milímetros. O número foi divulgado no boletim da Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda (8).