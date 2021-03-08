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Vídeo: chuva de granizo em Rio Bananal, no Norte do ES

Registro foi feito por moradores da região. A chuva de granizo ocorreu durante uma tempestade na tarde deste domingo (7)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:29
chuva de granizo é registrada em Rio Bananal
Chuva de granizo é registrada em Rio Bananal Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte / Foto montagem | A Gazeta
Os moradores da zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, registraram uma chuva de granizo que ocorreu durante uma tempestade que atingiu o município na tarde deste domingo (7). 
A Secretaria de Agricultura e Meio ambiente de Rio Bananal afirma que não houve registro de ocorrências graves por conta da chuva de granizo. Veja o vídeo.
Durante a tarde de domingo (7), os moradores do município registraram o fenômeno meteorológico. Rapidamente, as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.
De acordo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o índice de chuva registrado em Rio Bananal, nas últimas 24 horas, é de 51,40 milímetros. O número foi divulgado no boletim da Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda (8).  

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