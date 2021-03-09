Morador anda de caiaque em rua alagada de Linhares; veja vídeo

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Com o grande volume de chuva, o muro de uma cooperativa caiu, e a água que inundou as ruas também invadiu algumas casas, chegando ao nível de 1 metro. De acordo com a Defesa Civil, a maior parte dos moradores conseguiu retornar aos imóveis, mas três famílias continuam fora de casa e muitos perderam bens e móveis.

A Defesa Civil Municipal informa que está com esquema especial de plantão e vistoria nas áreas de risco do município. Em caso de emergência, o cidadão pode acionar o plantão através do telefone (27) 99983-5661 .