Sete pessoas são detidas durante operação em Pinheiros e Montanha

Operação Integrada foi realizada em Pinheiros e Montanha Crédito: Sesp/ Divulgação

prisão de seis pessoas e na detenção de um adolescente em Operação Integrada II contou com agentes das polícias Civil e Militar. Os detidos têm envolvimento com crimes na região. Uma operação resultou naem Pinheiros Montanha , no Norte do Espírito Santo, e Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (13). Acontou com agentes das polícias Civil e Militar. Os detidos têm envolvimento com crimes na região.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas três cidades. As equipes apreenderam armas, munição, dinheiro, celulares e objetos utilizados no tráfico de entorpecentes. Além disso, um automóvel que era utilizado para transporte de drogas também foi localizado.

Drogas foram apreendidas durante a operal Crédito: Sesp/ Divulgação

Segundo o delegado Leonardo Ávila, titular das delegacias de Pinheiros e Montanha, a ação é resultado do trabalho de investigação e planejamento de operações desenvolvido de forma integrada pelas polícias, possibilitando a identificação e prisão de pessoas envolvidas em crimes na região.

Já o comandante do 2° Batalhão, tenente-coronel Dal Col, destacou que as ações visam a apreensão de armas e drogas, além da prisão de criminosos. Por isso, são importantes para reduzir a criminalidade na região e para dar mais segurança à população.