Sete pessoas são detidas durante operação em Pinheiros e Montanha

Uma operação resultou na prisão de seis pessoas e na detenção de um adolescente em Pinheiros e Montanha, no Norte do Espírito Santo, e Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (13). A Operação Integrada II contou com agentes das polícias Civil e Militar. Os detidos têm envolvimento com crimes na região.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas três cidades. As equipes apreenderam armas, munição, dinheiro, celulares e objetos utilizados no tráfico de entorpecentes. Além disso, um automóvel que era utilizado para transporte de drogas também foi localizado.
Segundo o delegado Leonardo Ávila, titular das delegacias de Pinheiros e Montanha, a ação é resultado do trabalho de investigação e planejamento de operações desenvolvido de forma integrada pelas polícias, possibilitando a identificação e prisão de pessoas envolvidas em crimes na região.
Já o comandante do 2° Batalhão, tenente-coronel Dal Col, destacou que as ações visam a apreensão de armas e drogas, além da prisão de criminosos. Por isso, são importantes para reduzir a criminalidade na região e para dar mais segurança à população.
Os detidos são cinco homens, uma mulher e apreenderam um adolescente de 17 anos. Eles não tiveram a identidade informada. A Operação Integrada II contou com 50 policiais das duas forças de segurança, além de 20 viaturas e um cão.