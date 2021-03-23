Prefeito de Pinheiros, Arnóbio Pinheiro, testa positivo para a Covid-19

De acordo com a prefeitura, Arnóbio teve a confirmação que estava com a Covid-19 na última sexta-feira (19). “Em alguns momentos vem apresentando febre e algumas dores. Ele está sendo medicado em casa”, disse em nota.

Arnóbio Pinheiro tem 51 anos e está no segundo mandato consecutivo como prefeito do município do Norte do Espírito Santo.

Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado nesta terça-feira (23), Pinheiros contabiliza 1.802 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 1.629 pessoas foram consideradas curadas e outras 42 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 2,3%, acima da média no Estado, que está em 1,9%.