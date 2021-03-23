Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Prefeito de Pinheiros, Arnóbio Pinheiro, testa positivo para a Covid-19

De acordo com a administração municipal, o político segue em isolamento domiciliar "em alguns momentos vem apresentando febre e algumas dores"

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 mar 2021 às 18:06
Prefeito de Pinherios, Arnóbio Pinheiro Silva (Cidadania) Crédito: Divulgação
O prefeito de Pinherios, Arnóbio Pinheiro Silva (Cidadania), testou positivo para o coronavírus. Segundo a administração municipal, ele está se recuperando em isolamento domiciliar.
De acordo com a prefeitura, Arnóbio teve a confirmação que estava com a Covid-19 na última sexta-feira (19). “Em alguns momentos vem apresentando febre e algumas dores. Ele está sendo medicado em casa”, disse em nota.

Veja Também

Casagrande faz novo pronunciamento sobre o avanço da Covid-19 no ES

Secretário da Saúde atualiza situação da pandemia de Covid-19 no ES

Arnóbio Pinheiro tem 51 anos e está no segundo mandato consecutivo como prefeito do município do Norte do Espírito Santo.

CORONAVÍRUS EM PINHEIROS

Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado nesta terça-feira (23), Pinheiros contabiliza 1.802 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 1.629 pessoas foram consideradas curadas e outras 42 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 2,3%, acima da média no Estado, que está em 1,9%.

LEIA MAIS SOBRE A PANDEMIA NO ES

Com 72 mortes, ES bate recorde de óbitos por Covid-19 em 24 horas

Mais de 20 adolescentes testam positivo para Covid na Unip em Linhares

"Transmissão comunitária de variante é galopante no ES", diz diretor do Lacen

Epicentro de variante, Piúma quer contratar leitos em cidades vizinhas

Piúma e Barra de São Francisco são epicentros de variante muito infectável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pinheiros ES Norte Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre após acidente entre moto e carro na Leste Oeste, em Cariacica
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados