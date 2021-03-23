Depois da divulgação do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), de que o município de Piúma, no Sul do Espírito Santo, é um dos municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus, a prefeitura está em busca de contratação de leitos na região.
Epicentro de variante, Piúma quer contratar leitos em cidades vizinhas
A informação foi dada pelo prefeito, Paulo Cola, na manhã desta terça-feira (23). “Estamos respeitando as determinações do decreto estadual e estamos em busca de contratação de leitos intermediários, em cidades vizinhas, para atender a demanda do município”, disse.
O prefeito falou também que uma reunião está sendo realizada com a participação de especialistas para traçar novas medidas para conter a transmissão da Covid-19.
"Nós tomamos ciência da situação e estamos fazendo reunião com um médico infectologista e com o secretário de Saúde para definir quais medidas serão aplicadas no município diante dessa nova variante que se instalou na cidade. Inicialmente, estamos reforçando medidas de segurança no comércio e para os moradores em geral", completou Cola.
VARIANTE MAIS TRANSMISSÍVEL
Em entrevista para a TV Gazeta, a doutora em Epidemiologia, pesquisadora e enfermeira Ethel Maciel, explicou que a variante preocupa pelo alto índice de contaminação e gravidade da doença. “Essa variante do Reino Unido tem um componente de ser mais transmissível, então, ela transmite para mais pessoas. Além disso, estudos do Reino Unido já comprovam que ela provoca a doença mais grave”, disse.
Ethel afirmou ainda que esta é a pior fase da pandemia e que a situação ainda pode piorar se não for diminuída a transmissão. "É o pior cenário e o problema é que pode piorar. Tudo que está acontecendo hoje é o resultado de duas e três semanas atrás e a gente já projeta uma piora pelo número de contaminados nesta semana", explicou.
Os dados analisados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) apontam o registro da variante B1.1.7 descoberta no Reino Unido, em setembro do ano passado, e que possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até 90%. Ela já foi detectada em 33 países do mundo e o risco de levar o contaminado a óbito é 62% maior que das demais variantes.
PIÚMA ESTAVA EM RISCO ALTO ANTES DA QUARENTENA
Antes da quarentena, o município de Piúma chegou a ser o único no Estado classificado como risco alto para transmissão da Covid-19. A cidade ficou vermelha no Mapa de Risco divulgado pelo governo estadual por duas semanas consecutivas.
Na época, a prefeitura explicou que a classificação do município como risco alto foi resultado da grande movimentação de pessoas pelas praias, pelo comércio e também em eventos particulares e públicos, durante o verão, o que ocasionou aumento no número de casos na cidade.
De acordo com dados da prefeitura, até a noite desta segunda-feira (22), Piúma contabiliza 1.974 casos confirmados de Covid-19, 54 óbitos e 1.687 curados. Em 31 de dezembro de 2020, o município tinha confirmado 1.425 casos. Em janeiro, foram mais 185 confirmações, em fevereiro 212 e até o dia 22 deste mês, já foram mais 168 casos.
BARRA DE SÃO FRANCISCO TAMBÉM É EPICENTRO DA VARIANTE NO ES
Além de Piúma, a cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, foi considerada epicentro da variante. O diretor do Lacen-ES, Rodrigo Rodrigues, explicou que as duas cidades estão nesta posição por algumas especificidades.
"Barra de São Francisco é uma cidade que faz divisa com Minas Gerais, que possui uma das rodovias de acesso entre os dois Estados e que no verão tende a ter um fluxo intenso de turistas mineiros em busca das praias capixabas. Essa malha viária pode ter colaborado para a disseminação dessa variante na cidade. Já Piúma é uma cidade turística, ao sul do Espírito Santo, onde muitas pessoas estiveram para passar o verão e o final do ano", pontuou.