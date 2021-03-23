Praia de Piúma/ES Crédito: Prefeitura de Piúma

Your browser does not support the audio element. Epicentro de variante, Piúma quer contratar leitos em cidades vizinhas

A informação foi dada pelo prefeito, Paulo Cola, na manhã desta terça-feira (23). “Estamos respeitando as determinações do decreto estadual e estamos em busca de contratação de leitos intermediários, em cidades vizinhas, para atender a demanda do município”, disse.

O prefeito falou também que uma reunião está sendo realizada com a participação de especialistas para traçar novas medidas para conter a transmissão da Covid-19.

"Nós tomamos ciência da situação e estamos fazendo reunião com um médico infectologista e com o secretário de Saúde para definir quais medidas serão aplicadas no município diante dessa nova variante que se instalou na cidade. Inicialmente, estamos reforçando medidas de segurança no comércio e para os moradores em geral", completou Cola.

VARIANTE MAIS TRANSMISSÍVEL

Em entrevista para a TV Gazeta, a doutora em Epidemiologia, pesquisadora e enfermeira Ethel Maciel, explicou que a variante preocupa pelo alto índice de contaminação e gravidade da doença. “Essa variante do Reino Unido tem um componente de ser mais transmissível, então, ela transmite para mais pessoas. Além disso, estudos do Reino Unido já comprovam que ela provoca a doença mais grave”, disse.

Ethel afirmou ainda que esta é a pior fase da pandemia e que a situação ainda pode piorar se não for diminuída a transmissão. "É o pior cenário e o problema é que pode piorar. Tudo que está acontecendo hoje é o resultado de duas e três semanas atrás e a gente já projeta uma piora pelo número de contaminados nesta semana", explicou.

Os dados analisados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) apontam o registro da variante B1.1.7 descoberta no Reino Unido, em setembro do ano passado, e que possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até 90%. Ela já foi detectada em 33 países do mundo e o risco de levar o contaminado a óbito é 62% maior que das demais variantes.

PIÚMA ESTAVA EM RISCO ALTO ANTES DA QUARENTENA

Na época, a prefeitura explicou que a classificação do município como risco alto foi resultado da grande movimentação de pessoas pelas praias, pelo comércio e também em eventos particulares e públicos, durante o verão, o que ocasionou aumento no número de casos na cidade.

De acordo com dados da prefeitura, até a noite desta segunda-feira (22), Piúma contabiliza 1.974 casos confirmados de Covid-19, 54 óbitos e 1.687 curados. Em 31 de dezembro de 2020, o município tinha confirmado 1.425 casos. Em janeiro, foram mais 185 confirmações, em fevereiro 212 e até o dia 22 deste mês, já foram mais 168 casos.

BARRA DE SÃO FRANCISCO TAMBÉM É EPICENTRO DA VARIANTE NO ES

Além de Piúma, a cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, foi considerada epicentro da variante. O diretor do Lacen-ES, Rodrigo Rodrigues, explicou que as duas cidades estão nesta posição por algumas especificidades.