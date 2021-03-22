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Covid-19: ES registra 53 mortes em 24h e se aproxima do recorde da pandemia

Número registrado nesta segunda-feira (22) é o maior deste ano, até agora.  Considerando todo o período pandêmico, o maior número aconteceu durante a primeira onda, em 2020: 59 novas vítimas confirmadas no dia 22 de junho

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 mar 2021 às 19:24
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Número de mortes causadas pela Covid-19 no ES já se aproxima da marca de 7 mil Crédito: Ricardo Medeiros
Com mais de duas pessoas morrendo por hora, o Espírito Santo teve a maior quantidade de vidas perdidas do ano, considerando o intervalo de apenas um dia. Nesta segunda-feira (22), foram divulgadas mais 53 mortes, de acordo com a atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Ao todo, já ocorreram exatamente 6.981 óbitos no Estado, desde o início da pandemia, em março do ano passado. Só durante este mês, 26 capixabas morreram por dia, em média, por causa do novo coronavírus. O que significa que a marca de 7 mil vidas perdidas deve ser alcançada ainda nesta semana.
Considerando todo o período pandêmico, o maior número de mortes em 24 horas do Espírito Santo aconteceu durante a primeira onda da Covid-19: 59 novas vítimas confirmadas no dia 22 de junho. Em apenas outras quatro datas, o Estado teve mais de 50 mortes em um dia. São elas:
  • Dia 28 de dezembro, com 55 mortes
  • Dia 29 de junho, com 54 mortes
  • Dia 5 de junho, com 53 mortes
  • Dia 4 de janeiro, com 52 mortes
Vale lembrar que os números divulgados às segundas-feiras costumam ser mais altos que a média, por incluírem parte dos óbitos acumulados durante o final de semana anterior. A reportagem de A Gazeta acionou a Sesa para saber se outro fator também influenciou o número desta tarde e aguarda retorno.

AUMENTO JÁ ERA PREVISTO

Atualmente, os capixabas estão vivendo a terceira onda da Covid-19, que já havia sido prevista por autoridades da área de saúde por causa das aglomerações verificadas no Carnaval, das novas variantes do coronavírus e da sazonalidade das doenças respiratórias, entre o início de março e o final de abril.
"Ao longo das próximas quatro semanas, podemos ter um comportamento de crescimento de casos, internações e óbitos"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo, em pronunciamento em 22/03/2021
Diante desse novo agravamento da pandemia, o Governo Estadual antecipou a segunda fase de expansão da rede hospitalar e decretou uma quarentena válida até o próximo dia 31. Além de ter reforçado, frequentemente, o pedido de colaboração da sociedade, para manter as medidas de distanciamento social.

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