Nesta segunda-feira (22), o Espírito Santo bateu recorde de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e em enfermarias destinadas a casos do coronavírus. São 745 em leitos intensivos e 606 em leitos de média complexidade. No total, são 1.351 hospitalizados. Os maiores números de toda a pandemia.
Covid-19 - ES bate novo recorde com 1.351 internações em UTI e enfermaria
Faz dez dias que a quantidade de pacientes em UTIs sobe a patamares inéditos, sempre acima dos 600 – maior nível registrado até então, atingido ainda em julho de 2020, durante a primeira onda da Covid-19. Na segunda onda, no final do ano passado, o máximo contabilizado não passou dos 550 pacientes graves.
Já no que diz respeito aos leitos de enfermaria, os recordes passaram a ser seguidamente quebrados a partir de terça-feira (16), com exceção do domingo (21). Anteriormente, o maior número também havia sido contabilizado em julho do ano passado, com 541 pacientes assistidos. Na segunda onda, chegou a 515.
Todos os dados utilizados nesta reportagem foram retirados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Nele constam informações diárias sobre as internações geradas pelo novo coronavírus na rede pública do Estado, desde meados de abril do ano passado.
ES TENTA EVITAR O COLAPSO
Diante da crescente de internações e da maior pressão no sistema de saúde, o Governo Estadual decretou uma quarentena de 14 dias, que entrou em vigor na última quinta-feira (18). Com o fechamento de diversos setores socioeconômicos, espera-se diminuir a circulação das pessoas e, consequentemente, a transmissão do coronavírus.
Durante este período, os estabelecimentos não essenciais estão proibidos de abrir; os restaurantes e bares só podem funcionar por meio de entregas; as aulas presenciais foram suspensas; as atividades religiosas devem ser feitas, preferencialmente, de forma on-line e o uso dos espaços de lazer, incluindo praias, sofreram restrições.
"Em um momento como este, não tem decisão fácil. Tem que escolher entre uma decisão ruim e uma menos pior"
Poucos dias antes, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também havia anunciado que a entrega dos 158 leitos de UTI seria antecipada. A expectativa é que o Estado chegue ao total de 900 vagas exclusivas para a pandemia no começo de abril. Até esta segunda-feira (22), são 796 disponíveis para atendimento.
No entanto, ainda assim, oito hospitais já chegaram à ocupação máxima das UTIs, incluindo o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Além de que há falta de profissionais e medicamentos para continuar com a expansão da rede hospitalar, de acordo com o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes).
"São diversos hospitais com leitos esgotados. Seja por Covid-19 ou qualquer outra doença, o sistema de saúde está pressionado"
Nesta segunda-feira (22), o secretário Nésio Fernandes fez um pronunciamento no qual ressaltou que a situação da rede particular e filantrópica do Estado também já está próxima do limite da ampliação. Por isso, ele reforçou – mais uma vez – o pedido de colaboração aos capixabas.
"É importante entender que essa doença não vai deixar de existir por omissão ou negação. Ela pode chegar até você. Faço um apelo à sociedade, de que compreenda a gravidade do momento que vivemos. Não haverá leitos para todos se não interrompermos essas interações sociais", alertou.