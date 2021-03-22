Covid-19: ES bate novo recorde com 1.351 internações em UTI e enfermaria

Número de pessoas internadas em leitos de UTI devido à Covid-19 bate recorde no ES desde o último dia 11

Já no que diz respeito aos leitos de enfermaria, os recordes passaram a ser seguidamente quebrados a partir de terça-feira (16), com exceção do domingo (21). Anteriormente, o maior número também havia sido contabilizado em julho do ano passado, com 541 pacientes assistidos. Na segunda onda, chegou a 515.

"Em um momento como este, não tem decisão fácil. Tem que escolher entre uma decisão ruim e uma menos pior"

"São diversos hospitais com leitos esgotados. Seja por Covid-19 ou qualquer outra doença, o sistema de saúde está pressionado"

"É importante entender que essa doença não vai deixar de existir por omissão ou negação. Ela pode chegar até você. Faço um apelo à sociedade, de que compreenda a gravidade do momento que vivemos. Não haverá leitos para todos se não interrompermos essas interações sociais", alertou.