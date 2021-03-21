Um ano de pandemia: o que sabemos e não sabemos sobre a Covid-19

Segundo o infectologista Lauro Ferreira Pinto, nos países mais desenvolvidos, utiliza-se anticorpos monoclonais para tratar a doença em estágio inicial. “Os anticorpos monoclonais são as cópias sintéticas criadas em laboratório a partir de um clone de um anticorpo específico, extraído do sangue de uma pessoa que se recuperou da Covid-19. Esse tipo de tratamento foi usado, por exemplo, no ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump”, explica.

O infectologista Lauro Ferreira Pinto acrescenta ainda que na segunda fase da doença, quando a Covid-19 deixa de ser uma doença viral e passa a ser uma doença inflamatória e potencialmente trombogênica, inclusive podendo causar lesões nas paredes dos vasos, recomenda-se o uso de nebulização com corticoide ou até mesmo o uso de corticoides. "Talvez essa seja a maior descoberta de tratamento até agora. O corticoide é um remédio utilizado quando o paciente está entre o oitavo e nono dia e apresenta dificuldade de oxigenação no sangue. No entanto, o primeiro grande erro do Brasil é o uso indiscriminado, que pode causar doenças mais graves”, alerta.