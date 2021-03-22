Lote com 84,3 mil vacinas recebido pelo ES será aplicado para 1ª dose

Mais de 84 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegaram ao Espírito Santo neste sábado (20) Crédito: Sesa/Divulgação

Com isso, segundo a Sesa, está mantido o recebimento de novas doses para a próxima semana. A pasta destacou que, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, a quantidade de imunizantes disponível garante que haverá estoque para aplicar a segunda dose dentro do prazo.

O novo lote de vacinas foi entregue para dar continuidade à campanha de vacinação contra o novo coronavírus . Foi entregue uma remessa da vacina Oxford-Fiocruz, com 10.500 doses, e mais 73.800 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan).

De acordo com informações da Sesa, seguindo a atualização do informe técnico do Ministério da Saúde, com decisão tripartite, entre União, estados e municípios, tanto doses desta remessa extra como as do lote que chegará na madrugada de quarta-feira (17) ao Espírito Santo, serão incorporadas como primeira dose, com o objetivo de dar mais rapidez à imunização dos grupos prioritários.

Com isso, a partir desta próxima semana, o Estado iniciará a vacinação de idosos de 70 a 74 anos com envio aos municípios do quantitativo para atender 78% desta população (99.741).

A Sesa também fará o envio das primeiras doses para completar 100% da cobertura dos idosos de 75 a 79 anos; iniciará ainda o envio para atender 63% da comunidade quilombola; e mais um quantitativo para os trabalhadores da saúde.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o lote esperado para a próxima semana está mantido.

“Para este mês de março o Ministério da Saúde também definiu o envio de uma nova remessa toda semana, entre quartas e quintas-feiras. O que recebemos neste sábado (20) é uma remessa nova, portanto, há previsão de um novo lote para a próxima semana”.

As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A previsão de distribuição aos municípios da Região Metropolitana é ainda manhã de segunda-feira (22). Já o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central será a partir da terça-feira (23), pela manhã.

VACINAS OXFORD-FIOCRUZ

As vacinas Covishield desenvolvidas pela empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, com a nacionalização da produção feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), passarão a ter apresentação em frascos de cinco doses e não mais com dez doses como anteriormente.