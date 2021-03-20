Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
84,3 mil doses

ES recebe mais um lote das vacinas Coronavac e Oxford contra a Covid

As 84,3 mil doses chegaram ao Aeroporto de Vitória por volta das 8h30;  parte da remessa será utilizada para iniciar a vacinação dos idosos de 70 a 74 anos

Publicado em 20 de Março de 2021 às 11:13

Publicado em 

20 mar 2021 às 11:13
Doses de vacina contra covid-19 que chegaram no sábado (20)
Doses de vacina contra Covid-19 chegam ao Aeroporto de Vitória Crédito: Sesa
Um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Espírito Santo na manhã deste sábado (20), por volta das 8h30, ao Aeroporto de Vitória. São 84,3 mil doses. Parte delas será utilizada para iniciar a  imunização de mais um grupo prioritário,  o de idosos na faixa etária entre 70 e 74 anos.
A nova remessa inclui o imunizante da Oxford-Fiocruz, com 10,5 mil doses, e mais 73,8 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan), segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Elas vão ser utilizadas para aplicar a primeira dose (D1) com o objetivo de dar maior rapidez à imunização nos grupos prioritários
O governador Renato Casagrande anunciou, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais neste sábado (20), que a imunização terá início às 6h30 no bairro Boa Vista, no município da Serra.
As doses vão ser distribuídas da seguinte forma: para os idosos de 70 a 74 anos será enviado aos municípios o quantitativo para atender 78% deste grupo (99.741). As cidades vão receber ainda doses para completar 100% da cobertura dos idosos de 75 a 79 anos; também iniciará o envio para atender 63% da comunidade quilombola; e mais um quantitativo para os trabalhadores da saúde.
Doses de vacina contra covid-19 que chegaram no sábado (20)
Doses de vacina da Oxford contra Covid-19 Crédito: Sesa
O Estado ainda irá receber uma nova remessa de doses na próxima semana. A Sesa informou que, entre quarta (24) e quinta-feira (25), o Ministério da Saúde enviará mais um lote ao Espírito Santo e a expectativa do governo do Estado é ter 200 mil doses disponíveis para a população até o final de março.
"Temos a expectativa de que o Ministério da Saúde possa distribuir pouco mais de 30 milhões de doses para todo o país. A parte que nos cabe seria suficiente para vacinar cerca de 200 mil pessoas, cerca de 5% da população", detalhou o governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa realizada na terça-feira (17), para anunciar as medidas restritivas implementadas no Espírito Santo.

Veja Também

Vacinação de idosos acima dos 70 anos no ES começa na segunda-feira (22)

Fiocruz: vacina de Oxford é eficaz contra variante da Covid-19 no Brasil

ES estuda ampliar o Bolsa Capixaba diante da nova onda da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados