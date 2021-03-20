ES recebe mais um lote das vacinas Coronavac e Oxford contra a Covid

Doses de vacina contra Covid-19 chegam ao Aeroporto de Vitória Crédito: Sesa

70 e 74 anos. Um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Espírito Santo na manhã deste sábado (20), por volta das 8h30, ao Aeroporto de Vitória. São 84,3 mil doses. Parte delas será utilizada para iniciar a imunização de mais um grupo prioritário, o de idosos na faixa etária entre

A nova remessa inclui o imunizante da Oxford-Fiocruz, com 10,5 mil doses, e mais 73,8 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan), segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Elas vão ser utilizadas para aplicar a primeira dose (D1) com o objetivo de dar maior rapidez à imunização nos grupos prioritários

As doses vão ser distribuídas da seguinte forma: para os idosos de 70 a 74 anos será enviado aos municípios o quantitativo para atender 78% deste grupo (99.741). As cidades vão receber ainda doses para completar 100% da cobertura dos idosos de 75 a 79 anos; também iniciará o envio para atender 63% da comunidade quilombola; e mais um quantitativo para os trabalhadores da saúde.

Doses de vacina da Oxford contra Covid-19 Crédito: Sesa

O Estado ainda irá receber uma nova remessa de doses na próxima semana. A Sesa informou que, entre quarta (24) e quinta-feira (25), o Ministério da Saúde enviará mais um lote ao Espírito Santo e a expectativa do governo do Estado é ter 200 mil doses disponíveis para a população até o final de março.