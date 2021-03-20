Vacinação de idosos acima dos 70 anos no ES começa na segunda-feira (22)
A vacinação de idosos na faixa etária entre 70 e 74 anos contra a Covid-19 vai começar na próxima segunda-feira (22) no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande anunciou, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais neste sábado (20), que a imunização terá início às 6h30 no bairro Boa Vista, no município da Serra, em ação realizada pelo governo estadual. As prefeituras ainda irão disponibilizar o agendamento para vacinação nas cidades.
Para dar início à vacinação desse público-alvo, serão utilizadas doses que o Espírito Santo recebeu neste sábado (20). De acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), as 84,3 mil unidades que chegaram ao Estado vão finalizar a vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e começar imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade.
O Estado ainda irá receber uma nova remessa de doses na próxima semana. A Sesa informou que, entre quarta (24) e quinta-feira (25), o Ministério da Saúde enviará mais um lote ao Espírito Santo e a expectativa do governo do Estado é ter 200 mil doses disponíveis para a população até o final de março.
"Temos a expectativa de que o Ministério da Saúde possa distribuir pouco mais de 30 milhões de doses para todo o país. A parte que nos cabe seria suficiente para vacinar cerca de 200 mil pessoas, cerca de 5% da população", detalhou o governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa realizada na terça-feira (17) para anunciar as medidas restritivas implementadas no Espírito Santo.