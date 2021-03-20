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Combate à Covid-19

Vacinação de idosos acima dos 70 anos no ES começa na segunda-feira (22)

Imunização deste público alvo terá início às 6h30 no bairro Boa Vista, na Serra. Espírito Santo recebeu 84,3 mil doses de vacina neste sábado (20)

Publicado em 20 de Março de 2021 às 09:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mar 2021 às 09:56
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Vacinação de idosos entre 70 e 74 começará na segunda-feira (22) no ES Crédito: Fernando Madeira
Vacinação de idosos acima dos 70 anos no ES começa na segunda-feira (22)
A vacinação de idosos na faixa etária entre 70 e 74 anos contra a Covid-19 vai começar na próxima segunda-feira (22) no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande anunciou, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais neste sábado (20), que a imunização terá início às 6h30 no bairro Boa Vista, no município da Serra, em ação realizada pelo governo estadual. As prefeituras ainda irão disponibilizar o agendamento para vacinação nas cidades. 
Para dar início à vacinação desse público-alvo, serão utilizadas doses que o Espírito Santo recebeu neste sábado (20). De acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), as 84,3 mil unidades que chegaram ao Estado vão finalizar a vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e começar imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade.

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O Estado ainda irá receber uma nova remessa de doses na próxima semana. A Sesa informou que, entre quarta (24) e quinta-feira (25), o Ministério da Saúde enviará mais um lote ao Espírito Santo e a expectativa do governo do Estado é ter 200 mil doses disponíveis para a população até o final de março.
"Temos a expectativa de que o Ministério da Saúde possa distribuir pouco mais de 30 milhões de doses para todo o país. A parte que nos cabe seria suficiente para vacinar cerca de 200 mil pessoas, cerca de 5% da população", detalhou o governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa realizada na terça-feira (17) para anunciar as medidas restritivas implementadas no Espírito Santo.

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