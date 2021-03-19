Covid-19: ES bate novo recorde de pacientes em leitos de UTI e enfermaria

"O momento exige medidas duras. Estamos priorizando a vida e, por isso, pedimos para que as pessoas sejam empáticas"

"Estamos tomando as medidas antes do colapso pleno. Precisamos ficar em casa porque se essas medidas falharem não terá leitos para todos"

Por isso, na última quarta-feira (17), o secretário Nésio Fernandes destacou a importância da sociedade adotar as medidas de distanciamento social: se possível, sair apenas se estritamente necessário, sempre usar máscara, evitar aglomerações e higienizar as mãos.

"O momento que o país vive é de colapso simultâneo em quase todos os Estados. Nós sabemos o que aconteceu com aqueles que não adotaram a postura necessária: colapsaram. Nós não queremos viver isso no Espírito Santo. Vamos dar exemplo e proteger a vida do nosso povo", afirmou.