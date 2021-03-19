AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

1,3 mil internados

Covid-19: ES bate novo recorde de pacientes em leitos de UTI e enfermaria

Apesar da abertura de 76 vagas em leitos de tratamento intensivo desde o início do mês, taxa de ocupação volta a superar 91%, nível equivalente ao risco extremo

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:48
Imagens da chegada dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Velocidade de transmissão é "assustadora" na terceira onda,  de acordo com secretário da Saúde Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
Espírito Santo bateu três recordes nesta sexta-feira (19): são 701 pacientes em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 604 em leitos de enfermaria — totalizando, pela primeira vez em toda a pandemia, mais de 1.300 internados na rede pública hospitalar do Estado destinada à Covid-19. 
Covid-19 - ES bate novo recorde de pacientes em leitos de UTI e enfermaria
Outro índice que deixa claro o avanço da pandemia em território capixaba é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que voltou a ficar acima dos 91% – nível que serve de gatilho para medidas do risco extremo, já adotadas desde  quinta-feira (18) em todo o Estado, no formato de uma quarentena de 14 dias.
Agravamento que aconteceu apesar da segunda fase de expansão da rede pública hospitalar. No início deste mês, o Espírito Santo tinha 694 vagas de tratamento intensivo exclusivas para casos do coronavírus. Nesta sexta-feira (19), já são 770. Somente na última semana foram abertas 46.

EXPANSÃO DE LEITOS PARA EVITAR O COLAPSO

Com o objetivo de evitar o colapso do sistema de saúde, o Governo Estadual já decretou medidas socioeconômicas mais restritivas. Pelo menos pelas próximas duas semanas, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais devem ficar fechados para atendimento presencial.

Veja Também

Baixe o guia com todas as orientações para a quarentena no ES

No endurecimento válido para todo o Estado está: a proibição do uso de espaços públicos de lazer como praças e parques; a permissão apenas de entrega para restaurantes e bares; a suspensão das aulas presenciais; a recomendação de cultos religiosos virtuais e a restrição de diversas atividades nas praias.
"O momento exige medidas duras. Estamos priorizando a vida e, por isso, pedimos para que as pessoas sejam empáticas"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo, no pronunciamento de 16 de março de 2021
Simultaneamente, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesaadiantou, em cerca de duas semanas, o cronograma de entrega dos 158 leitos de UTI, que havia sido anunciado no início de março. A expectativa é que o Estado chegue ao total de 900 leitos intensivos exclusivos para a pandemia no começo de abril.
Só nos últimos dois dias, foram abertos 28 leitos intensivos, distribuídos em Cachoeiro de Itapemirim (13) e Serra (15). Na semanas anteriores, outros 32 já tinham sido entregues, em Vitória (dez) e São José do Calçado (22).
"Estamos tomando as medidas antes do colapso pleno. Precisamos ficar em casa porque se essas medidas falharem não terá leitos para todos"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo no BDES em 17 de março de 2021
Por isso, na última quarta-feira (17), o secretário Nésio Fernandes destacou a importância da sociedade adotar  as medidas de distanciamento social: se possível, sair apenas se estritamente necessário, sempre usar máscara, evitar aglomerações e higienizar as mãos.
"O momento que o país vive é de colapso simultâneo em quase todos os Estados. Nós sabemos o que aconteceu com aqueles que não adotaram a postura necessária: colapsaram. Nós não queremos viver isso no Espírito Santo. Vamos dar exemplo e proteger a vida do nosso povo", afirmou.

Veja Também

Quarentena no ES: saiba como denunciar irregularidades

"É uma velocidade de transmissão assustadora", alerta secretário do ES

Automedicação tem piorado quadro de pacientes com Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo nesio fernandes Renato Casagrande Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados