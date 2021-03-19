O Espírito Santo bateu três recordes nesta sexta-feira (19): são 701 pacientes em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 604 em leitos de enfermaria — totalizando, pela primeira vez em toda a pandemia, mais de 1.300 internados na rede pública hospitalar do Estado destinada à Covid-19.
Covid-19 - ES bate novo recorde de pacientes em leitos de UTI e enfermaria
Outro índice que deixa claro o avanço da pandemia em território capixaba é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que voltou a ficar acima dos 91% – nível que serve de gatilho para medidas do risco extremo, já adotadas desde quinta-feira (18) em todo o Estado, no formato de uma quarentena de 14 dias.
Agravamento que aconteceu apesar da segunda fase de expansão da rede pública hospitalar. No início deste mês, o Espírito Santo tinha 694 vagas de tratamento intensivo exclusivas para casos do coronavírus. Nesta sexta-feira (19), já são 770. Somente na última semana foram abertas 46.
EXPANSÃO DE LEITOS PARA EVITAR O COLAPSO
Com o objetivo de evitar o colapso do sistema de saúde, o Governo Estadual já decretou medidas socioeconômicas mais restritivas. Pelo menos pelas próximas duas semanas, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais devem ficar fechados para atendimento presencial.
No endurecimento válido para todo o Estado está: a proibição do uso de espaços públicos de lazer como praças e parques; a permissão apenas de entrega para restaurantes e bares; a suspensão das aulas presenciais; a recomendação de cultos religiosos virtuais e a restrição de diversas atividades nas praias.
"O momento exige medidas duras. Estamos priorizando a vida e, por isso, pedimos para que as pessoas sejam empáticas"
Simultaneamente, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) adiantou, em cerca de duas semanas, o cronograma de entrega dos 158 leitos de UTI, que havia sido anunciado no início de março. A expectativa é que o Estado chegue ao total de 900 leitos intensivos exclusivos para a pandemia no começo de abril.
Só nos últimos dois dias, foram abertos 28 leitos intensivos, distribuídos em Cachoeiro de Itapemirim (13) e Serra (15). Na semanas anteriores, outros 32 já tinham sido entregues, em Vitória (dez) e São José do Calçado (22).
"Estamos tomando as medidas antes do colapso pleno. Precisamos ficar em casa porque se essas medidas falharem não terá leitos para todos"
Por isso, na última quarta-feira (17), o secretário Nésio Fernandes destacou a importância da sociedade adotar as medidas de distanciamento social: se possível, sair apenas se estritamente necessário, sempre usar máscara, evitar aglomerações e higienizar as mãos.
"O momento que o país vive é de colapso simultâneo em quase todos os Estados. Nós sabemos o que aconteceu com aqueles que não adotaram a postura necessária: colapsaram. Nós não queremos viver isso no Espírito Santo. Vamos dar exemplo e proteger a vida do nosso povo", afirmou.