Covid-19: último paciente de Manaus internado no ES recebe alta hospitalar

O último manauara internado no ES com a Covid-19 recebe alta Crédito: Divulgação | Sesa

O último paciente internado no Espírito Santo com a Covid-19 , vindo do Estado do Amazonas , recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira (19), em clima de felicidade e gratidão. Luiz Gonzaga Trajano deixou o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, depois de 57 dias internado.

“Eu lembro que quando me foi ofertado vir para o Espírito Santo, de início eu neguei, não queria vir. Vendo a situação de Manaus e os problemas enfrentados no hospital em que eu estava internado, eu tomei a decisão pensando na minha esposa. Estávamos sentados em uma cadeira há alguns dias, sem qualquer perspectiva de melhora. Ela estava dentro do hospital correndo risco de se contaminar. Aceitei a ajuda para que ela fosse para casa”, contou o paciente, muito emocionado.

Luiz Gonzaga comemora alta hospitalar Crédito: Divulgação | Sesa

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o manauara chegou ao Hospital Dr. Jayme no dia 21 de janeiro, em uso de máscara de oxigênio em alto fluxo. O paciente estava internado em um hospital de Manaus apresentando febre, dor ao engolir os alimentos, dor torácica, mialgia, além da falta de ar. Na unidade, referência estadual em casos graves da Covid-19, recebeu toda a assistência e cuidados necessários.

Ele conta que ao longo dos quase dois meses de internação, o mais difícil foi ficar longe da família. O pouco contato com os familiares torna o tratamento cansativo, mas, para não desanimar, a esposa e os filhos mandavam áudios e as conversas via chamada de vídeo eram um alento.

" O último áudio da minha esposa é um agradecimento à equipe. Em meu nome e da minha família, eu também quero agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. Sei que não mediram esforços e se eu não tivesse aceitado essa oportunidade, talvez não estivesse mais nesse mundo" Luiz Gonzaga Trajano - Paciente transferido do Amazonas ao Espírito Santo

E no dia de ir embora, a ansiedade tomou conta. Segundo Trajano, os planos para uma nova vida também já estão desenhados, mas, antes de colocá-los em prática, o primeiro desejo a ser realizado é poder comer uma caldeirada de tambaqui. “E essa caldeirada será especial, eu vou pescar o peixe”, conta.

PACIENTES DO AMAZONAS

Nos dias 21 e 22 de janeiro, o Espírito Santo recebeu 36 pacientes transferidos do Estado do Amazonas para dar continuidade ao tratamento contra o novo coronavírus em solo capixaba. O acolhimento a esses pacientes aconteceu em detrimento da situação de grave crise sanitária na cidade de Manaus , com registros de falta de oxigênio aos pacientes, e também necessidade de leitos.

Todos os 36 pacientes permaneceram sob os cuidados dos profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e ficaram em leitos de isolamento. O Serviço de Assistência Social ficou em constante monitoramento da evolução do quadro clínico.