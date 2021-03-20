Cidades do ES aguardam doses para iniciar vacinação de idosos de 70 a 74 anos

GUARAPARI

De segunda (22) a quinta-feira (25), serão imunizados, com a segunda dose, idosos com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da CoronaVac entre os dias 19 de janeiro e 22 de fevereiro. A data de vacinação dos idosos entre 70 a 74 anos será anunciada quando Vitória receber as novas doses do governo do Estado.

Vila Velha informa que assim que a nova remessa das vacinas anunciadas pelo governo do Estado chegar no município fará a distribuição para o público-alvo. Os agendamentos são realizados sempre de maneira on-line, por meio do site da Prefeitura da Vila Velha.

O município de Serra informa que, assim que chegarem as vacinas para faixa etária de 70 a 74 anos, vai abrir o agendamento on-line para esse público. A previsão é de que ainda na noite de segunda-feira (22) seja aberto o agendamento para a vacinação deste público a partir de terça (23).

A vacinação para a faixa etária de 70 a 74 anos será por meio de agendamento pelo site vacina.cariacica.es.gov.br. Porém, ainda não tem data definida. A Secretaria de Saúde de Cariacica aguarda o parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber o quantitativo de doses que Cariacica irá receber e que irão contemplar os idosos dessa faixa etária.