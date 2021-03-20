Cidades do ES aguardam doses para iniciar vacinação de idosos de 70 a 74 anos

Com a chegada de 84,3 mil unidades de vacina contra a Covid-19 neste sábado (20), os municípios da Grande Vitória já se organizam para dar prosseguimento à vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e começar a imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade.
O governador Renato Casagrande anunciou, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais neste sábado (20), que a imunização de quem tem 70 a 74 anos terá início às 6h30 de segunda-feira (22), no bairro Boa Vista II, no município da Serra, em ação realizada pelo governo estadual.
Ao todo, a Serra já imunizou 28.648 pessoas dos grupos prioritários, sendo que 21.176 receberam a primeira dose e 7.472 a segunda dose. A vacinação acontece através de agendamento on-line no site da prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
DISTRIBUIÇÃO
A distribuição das doses está prevista para acontecer a partir de segunda-feira. Por isso, as prefeituras ainda irão disponibilizar o agendamento para vacinação nas cidades. É importante que os moradores acompanhem os sites oficiais de cada município.
Em Vitória, as doses serão entregues na segunda-feira (22). Com esse novo lote, o município vai ampliar a vacinação para a faixa etária de idosos com idade entre 70 e 74 anos e concluir a imunização dos idosos com idade entre 75 e 79 anos. A data para início do agendamento e da aplicação do imunizante será informada quando a prefeitura receber os compostos.
Em Cariacica, estão sendo vacinados os idosos acima de 75 anos (primeira dose), idosos acima de 80 (segunda dose) e trabalhadores da área da Saúde em atividade (segunda dose). "No momento, as vagas disponibilizadas no site foram todas preenchidas. Um novo agendamento está previsto para ser aberto na segunda, na parte da tarde", informa o município.
PREVISÃO DE IMUNIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NA GRANDE VITÓRIA
GUARAPARI
De segunda (22) a quinta-feira (25), serão imunizados, com a segunda dose, idosos com 80 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da CoronaVac entre os dias 19 de janeiro e 22 de fevereiro. A data de vacinação dos idosos entre 70 a 74 anos será anunciada quando Vitória receber as novas doses do governo do Estado.
Vila Velha informa que assim que a nova remessa das vacinas anunciadas pelo governo do Estado chegar no município fará a distribuição para o público-alvo. Os agendamentos são realizados sempre de maneira on-line, por meio do site da Prefeitura da Vila Velha.
O município de Serra informa que, assim que chegarem as vacinas para faixa etária de 70 a 74 anos, vai abrir o agendamento on-line para esse público. A previsão é de que ainda na noite de segunda-feira (22) seja aberto o agendamento para a vacinação deste público a partir de terça (23).
A vacinação para a faixa etária de 70 a 74 anos será por meio de agendamento pelo site vacina.cariacica.es.gov.br. Porém, ainda não tem data definida. A Secretaria de Saúde de Cariacica aguarda o parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber o quantitativo de doses que Cariacica irá receber e que irão contemplar os idosos dessa faixa etária.
Na próxima segunda-feira (22), Guarapari vai vacinar idosos da faixa de 75 a 79 anos, que não possuem veículo. A imunização será no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, em Muquiçaba, com distribuição de senhas. Os portões do Complexo Esportivo serão abertos às 8h. Por nota, a prefeitura não informou a previsão para vacinar idosos de 70 a 74 anos.